NLB lani z nekoliko manjšim dobičkom

Največja banka v Sloveniji je lani ustvarila 193,6 milijona evrov čistega dobička, kar je pet odstotkov manj kot predlani. Glavni vzrok za nekoliko manjši dobiček so učinki slabitev in rezervacij.Čisti obrestni prihodki so se lani povečali za dva odstotka in dosegli 318 milijonov evrov. Čiste provizije so zrasle za šest odstotkov, na 170,3 milijona evrov.Iz predstavitve poslovanja je razvidno, da je NLB za desetino povečala čiste obrestne prihodke v segmentu poslovanja s prebivalstvom v Sloveniji. Čiste obresti v segmentu poslovanja s podjetji in investicijskega bančništva v Sloveniji pa so se znižale za kar 12 odstotkov.Na ...