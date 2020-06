NLB naj bi po novem nadzorovale tudi tri predstavnice zaposlenih

Ljubljana – Nadzorni svet NLB se bo na skupščini, ki bo prihodnji ponedeljek, predvidoma razširil z devet na 12 članov, in sicer naj bi se mu pridružile tri zaposlene v največji banki v Sloveniji, Petra Kakovič Bizjak, Sergeja Kočar in Bojana Šteblaj, ki so bile med člani sveta delavcev izvoljene za predstavnice zaposlenih v nadzornem svetu banke, so sporočili iz Združenja svetov delavcev Slovenije (ZSDS).



Za takšno spremembo je sicer po naših podatkih potrebna tudi poprejšnja sprememba statuta banke. NLB bi tako postala prva banka v Sloveniji, ki bi imela v nadzornem organu tudi predstavnike zaposlenih. Teh ima NLB več kot 3000 in je zanje to pomembno. V banki je sicer največja posamična delničarka slovenska država s 25 odstotki plus eno delnico.



Pot do razširitve nadzornega sveta po mnenju ZSDS ni bila lahka in je posledica odločitve ustavnih sodnikov, ki so lani ugotovili neskladje četrtega odstavka 33. člena zakona o bančništvu z drugim odstavkom 14. člena ustave in ga razveljavili. Po mnenju ustavnih sodnikov zakonodajalec ni utemeljil razumnega razloga za izključitev predstavnikov delavcev v organih upravljanja v bankah, ki bi bil stvarno povezan z opravljanjem dejavnosti bančništva.



Pobudo sta na ustavno sodišče vložila svet delavcev NLB in sindikat Nove Ljubljanske banke, ki sta izpodbijala četrti odstavek 33. člena zakona o bančništvu, ki je izključil sodelovanje delavcev pri upravljanju bank prek organov upravljanja (uprave in nadzornega sveta).