NLB namerava znižati minimalni prag za prevzem Addika

NLB je v nedeljo zvečer objavila namero, da v prostovoljni javni prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe Addiko zniža minimalni prevzemni prag z več kot 75 odstotkov na več kot 50 odstotkov ter podaljša obdobje za sprejem ponudbe skladno z zakonodajnimi postopki, da bi delničarjem zagotovila dovolj časa za presojo navedene spremembe.

Predvidena sprememba bo predložena v pregled avstrijski komisiji za prevzeme. NLB bo nadaljnje podrobnosti, vključno s spremenjenim ponudbenim dokumentom, objavila nemudoma po njeni odobritvi.

»Nobenega dvoma ni, da naše poteze znova jasno potrjujejo naše ambicije: zagotoviti pošteno, pregledno in enakomerno obravnavo vseh delničarjev družbe Addiko. Znižanje prevzemnega praga je namreč še močnejše zagotovilo, da bo naša ponudba, ki ostaja cenovno najvišja, lahko uspešno zaključena,« je komentiral predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Za nakup banke Addiko se potegujeta NLB in Raiffeisen. NLB je doslej že zviševala ponudbo, in sicer ta zdaj znaša 37 evrov za delnico, kar je osem evrov več od začetne ponudbe. Ponudba je po oceni največje slovenske banke »finančno superiorna konkurenčni ponudbi«. Ponujena cena za delnico Addiko v višini 37,00 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend, predstavlja 39,6-odstotno premijo glede na konkurenčno ponudbo ter vsem delničarjem zagotavlja jasno in pregledno maksimalno izplačilo, brez prihodnjih pogojnih izplačil, so sporočili.

V NLB sporočajo, da so delničarji družbe Addiko, ki so že sprejeli ponudbo RBI, upravičeni do preklica svojih izjav o sprejemu.