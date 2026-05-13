NLB objavila prevzemno ponudbo za Addiko

Za avstrijsko banko s poslovno mrežo v petih državah Zahodnega Balkana ponuja 565,5 milijona evrov.

Največja slovenska banka je objavila prevzemno ponudbo za avstrijsko bančno skupino Addiko. Kot je objavila že prejšnji mesec v prevzemni nameri, za delnico Addiko ponuja 29 evrov, kar pomeni, da bi za celotno banko odštela 565,5 milijona evrov. To je drugi poskus prevzema, tekmec pa bo tokrat banka Raiffeisen, ki bo prevzemno ponudbo objavila najkasneje v torek. Ponudba NLB velja od danes do 22. julija, da bo ponudba uspešna, pa jo mora sprejeti 75 odstotkov delničarjev banke. Če bo prag uspešnosti dosežen in bo banka pridobila tudi druga dovoljenja, bo postavljen dodatni rok med 22. julijem in 27. oktobrom za preostale delničarje banke, je razvidno iz objavljenega prospekta. Pogoj za izpolnitev uspešnosti so še: pridobitev vseh zahtevanih soglasij oziroma dovoljenj pristojnih organov ...