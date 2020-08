FOTO:NLB polna optimizma v drugo polletje

Uprava največje slovenske banka predstavlja poslovanje v prvem polletju, ki ga je zaznamovala epidemija. Predsednik uprave Blaž Brodnjak ocenjuje, da so trenutne razmera boljše kot so predvidevali maja ob predstavitvi četrtletnega poročila. Izziv trenutnega poslovanja je krčenje obrestnih marž zaradi povečanih prihrankov strank. V drugem polletju banka pričakuje nekaj več slabitev, a ne bistvenega poslabšanja razmer.Po oceni Brodnjaka je poslovno okolje v Sloveniji je za zdaj zelo stabilno. Podjetja, ki so zaprosila za odlog plačil že prekinjajo odloge. NLB je nekaterim avtomobilskim podjetjem v času največje stiske odobrila ...