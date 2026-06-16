NLB ponovno viša ceno za Addiko

Za avstrijsko bančno skupino z mrežo na Balkanu ponuja 40 odstotkov več kot banka Raiffeisen.

NLB se je odločila zvišati ponudbo za avstrijsko banko Addiko še za 3,5 evra na 37 evrov za delnico. To je osem evrov več od začetne ponudbe. Največja slovenska banka z zvišanjem odziva na večjo priljubljenost nižje ponudbe avstrijske banke Raiffeisen, ki ima z največjim delničarjem Addiko sklenjen dogovor o prodaji bančne mreže v Srbiji, Črni gori ter Bosni in Hercegovini. »Zvišana ponudbena cena delnice, ki jo ponuja NLB, bo torej za 10,50 evra višja od cene, objavljene v konkurenčni ponudbi Raiffeisen Bank International AG, objavljeni 14. maja 2026 (»ponudba RBI«), ob tem pa bo delničarjem Addika še naprej zagotavljala jasno informacijo o višini izplačila in zanesljivost izplačila,« je NLB zapisala v odločitvi za zvišanje. Največja slovenska banka ob tem dodaja opozorilo, da imajo ...