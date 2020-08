NLB s prodajo Vite in obveznic prikrila učinek epidemije

Skupina NLB je v prvem polletju ustvarila 73,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 22 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Polletni dosežek bo verjetno presenetil vlagatelje, saj je bil dobiček v drugem četrtletju celo večji od lanskega v istem obdobju.Zgolj v drugem četrtletju je NLB ustvarila 55,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 52 odstotkov več kot v drugem četrtletju lani. Banka je v prvem polletju naredila za 33,2 milijona evrov slabitev (lani so ob polletju slabitve in rezervacije znašale 5,5 milijona evrov), vendar pa je bila večina slabitev in rezervacij narejena že v prvih treh mesecih (28,3 milijona ...