  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    NLB se utrjuje v severovzhodni Sloveniji

    V Mariboru odprtje nove poslovalnice. Kmalu še ena enota tudi v Radovljici.
    Poslovalnice postajajo prostor svetovanja in sklepanja zahtevnejših bančnih produktov. FOTO: Iztok Lazar/NLB
    Galerija
    Poslovalnice postajajo prostor svetovanja in sklepanja zahtevnejših bančnih produktov. FOTO: Iztok Lazar/NLB
    Ma. G.
    28. 1. 2026 | 17:51
    28. 1. 2026 | 18:33
    1:55
    A+A-

    NLB je včeraj tudi uradno odprla svojo tretjo poslovalnico v Mariboru, ki sicer tako kot domžalska nova poslovalnica obratuje že od 5. januarja. V NLB pravijo, da s tem utrjujejo svojo prisotnost v severovzhodni Sloveniji. Odprtja se je udeležil tudi župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki je podprl širitev bančne infrastrukture v mestu.

    »Lokacija nove poslovalnice NLB v Mariboru ni izbrana naključno. To je tretja poslovalnica NLB v Mariboru in prva na desnem bregu Drave. NLB ima v Mariboru desetodstotni tržni delež, kar je manj kot na ravni Slovenije, zato imamo v severovzhodni Sloveniji velike in ambiciozne načrte,« je ob tej priložnosti dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

    Hedvika Usenik, članica uprave NLB, je ob odprtju poudarila, da se z digitalizacijo bančništvo pospešeno spreminja in prilagaja potrebam strank. »Stranke vse redkeje obiskujejo poslovalnice, saj osnovne bančne storitve izvajajo digitalno. Poslovalnice zdaj prevzemajo novo vlogo, postajajo prostor svetovanja in sklepanja zahtevnejših bančnih produktov. Nova poslovalnica v Mariboru je izraz te usmeritve,« dejala.

    Potem ko je lani zaprla poslovalnici v Šoštanju in Hrastniku, je NLB letos odprla dve novi poslovalnici, v kratkem pa naj bi njena enota odprla vrata tudi v Radovljici.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Novi val zapiranja bančnih poslovalnic

    V nekaterih manjših krajih se morajo do gotovine ali banke voziti več kilometrov. Nad krčenje bančne mreže tudi Banka Slovenije.
    Maja Grgič 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Šoštanj

    Zaprtje edine poslovalnice: župan zahteva takojšen sestanek z vodstvom NLB

    Za občane Šoštanja banka napoveduje redne prihode mobilne poslovalnice Bank&Go. Zaposleni ne bodo ostali brez služb.
    Pija Kapitanovič 27. 11. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Senzacionalno slovo

    Šok v Celju, Albert Riera pomahal v slovo, izbral ga je Eintracht iz Frankfurta

    Ponudbe enega največjih nemških klubov, ki v tej sezoni igra v ligi prvakov, Majorčan ni mogel zavrnti. Celje z zajetno odškodnino, a brez trenerja.
    Gorazd Nejedly 27. 1. 2026 | 21:50
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Razočaranje v Malmöju

    Slovenija poražena proti Hrvaški, a še lahko gre na Dansko (FOTO, VIDEO)

    Na derbiju evropskega prvenstva je reprezentanca Uroša Zormana po hudem boju izgubila proti Hrvaški s 25:29. Jutri (15.30) z Islandijo vsaj za vstopnico na SP.
    Peter Zalokar 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Dolenjska
    Kostanjevica

    Veliko odkritje: jamarji našli najbrž največji podzemni sistem jam na Dolenjskem

    Po dolgotrajnih poskusih so dosegli preboj, ko so pred štirimi leti odkrili luknjo v snegu, iz katere je prihajal topel zrak.
    27. 1. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    NLBposlovalniceMaribor

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Oranžni zmaji brez možnosti na gostovanju v Ankari

    Odbojkarji ACH Volleyja so v ligi prvakov še drugič izgubili z igralci moštva Ziraat Bankasi.
    28. 1. 2026 | 19:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vreme

    Orkanski veter in sneg ohromila Iberski polotok

    Portugalska civilna zaščita poroča o okoli tri tisoč nesrečah, povezanih z neurjem.
    28. 1. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odkritje

    Človeške ribice na Dolenjskem vendarle niso izključene

    Jamarji so na Gorjancih odkrili velikanski jamski sistem. Sledile bodo meritve in zahtevne raziskave.
    Mirt Bezlaj 28. 1. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mladi in tehnologija

    Švedska digitalizaciji v šolah obrača hrbet

    Približno 80 odstotkov švedskih osnovnih in srednjih šol že zdaj prepoveduje uporabo pametnih telefonov v učilnicah.
    28. 1. 2026 | 18:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar je dogovorjen Janšev projekt

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš razpravljata o padanju parametrov civilizacije in odkrivata Logarjev pravi obraz.
    28. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odkritje

    Človeške ribice na Dolenjskem vendarle niso izključene

    Jamarji so na Gorjancih odkrili velikanski jamski sistem. Sledile bodo meritve in zahtevne raziskave.
    Mirt Bezlaj 28. 1. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mladi in tehnologija

    Švedska digitalizaciji v šolah obrača hrbet

    Približno 80 odstotkov švedskih osnovnih in srednjih šol že zdaj prepoveduje uporabo pametnih telefonov v učilnicah.
    28. 1. 2026 | 18:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar je dogovorjen Janšev projekt

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš razpravljata o padanju parametrov civilizacije in odkrivata Logarjev pravi obraz.
    28. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo