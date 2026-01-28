NLB se utrjuje v severovzhodni Sloveniji

NLB je včeraj tudi uradno odprla svojo tretjo poslovalnico v Mariboru, ki sicer tako kot domžalska nova poslovalnica obratuje že od 5. januarja. V NLB pravijo, da s tem utrjujejo svojo prisotnost v severovzhodni Sloveniji. Odprtja se je udeležil tudi župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki je podprl širitev bančne infrastrukture v mestu.

»Lokacija nove poslovalnice NLB v Mariboru ni izbrana naključno. To je tretja poslovalnica NLB v Mariboru in prva na desnem bregu Drave. NLB ima v Mariboru desetodstotni tržni delež, kar je manj kot na ravni Slovenije, zato imamo v severovzhodni Sloveniji velike in ambiciozne načrte,« je ob tej priložnosti dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Hedvika Usenik, članica uprave NLB, je ob odprtju poudarila, da se z digitalizacijo bančništvo pospešeno spreminja in prilagaja potrebam strank. »Stranke vse redkeje obiskujejo poslovalnice, saj osnovne bančne storitve izvajajo digitalno. Poslovalnice zdaj prevzemajo novo vlogo, postajajo prostor svetovanja in sklepanja zahtevnejših bančnih produktov. Nova poslovalnica v Mariboru je izraz te usmeritve,« dejala.

Potem ko je lani zaprla poslovalnici v Šoštanju in Hrastniku, je NLB letos odprla dve novi poslovalnici, v kratkem pa naj bi njena enota odprla vrata tudi v Radovljici.