NLB skladi z javno ponudbo delnic ustanavljajo nepremičninski sklad

V alternativnem investicijskem skladu želijo zbrati do sto milijonov evrov malih in institucionalnih vlagateljev.

NLB Skladi ustanavljajo zaprt nepremičninski sklad, v katerem želijo zbrati do sto milijonov evrov vlagateljev. Gre za prvo javno ponudbo delnic kakšnega izdajatelja po privatizaciji NLB leta 2018 in prvo ustanovitev sklada ali družbe z javno ponudbo po zaključku privatizacije. To bo tudi prva ustanovljena investicijska družba, po ukinitvi oziroma preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb. Osnovna razlika med zaprtim in odprtim investicijskim skladom je tem, da se pri odprtih investicijskih skladih vpisano premoženje vlagateljev spreminja. Najbolj nazore primer takšne oblike so vzajemni skladi. Vrednost premoženja sklada se tako spreminja z vsakim plačilom ali izstopom vlagatelja. Seveda je premoženje spreminja tudi z ustvarjenim donosom. Pri zaprtih investicijskih skladih je vpis ...