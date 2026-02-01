NLB tržni vodja v slovenskem spletnem bančništvu

NLB se z oceno 73 točk pozicionira kot tržni vodja v spletnem bančništvu, postavljajoč standarde uporabniške izkušnje. Sledita ji Intesa Sanpaolo Bank (63 točk) in OTP (62 točk), ki kažeta široko ponudbo in inovativen pristop, vendar z opazno točkovno razliko do vodilne banke, kaže raziskava podjetja E-laborat, ki je opravila letno raziskavo digitalno bančništvo 2025. Podjetje ugotavlja, da se slovenski bančni trg ne razvija več linearno, temveč se ostro razslojuje. Medtem ko tržni vodje že gradijo inteligentne digitalne ekosisteme, velik del panoge ostaja omejen na pasivno izvajanje osnovnih funkcij, kar povečuje tveganje za dolgoročno irelevantnost zaostalih segmentov. Spomnimo, NLB je leta 2025 okrepil član uprave Reinhard Höll, ki je zadolžen za tehnološko preobrazbo.

»Digitalna izkušnja ni več zgolj podporna funkcija, temveč ključno strateško bojišče za zvestobo komitentov,« pojasnjuje Uroš Žižek, partner ter vodja raziskav in razvoja v podjetju E-laborat d.o.o. »Podatki potrjujejo, da se mora digitalna transformacija premakniti od funkcionalne prisotnosti k strateško vodeni, podatkovno podprti in uporabniku prilagojeni izkušnji. Banke, ki digitalni razvoj še vedno obravnavajo le kot IT-projekt in ne kot strateško transformacijo, tvegajo izgubo relevantnosti v očeh nove generacije digitalno pismenih uporabnikov.«

Raziskava »Spletno bančništvo v Sloveniji 2025« temelji na objektivni analizi 12 bank in hranilnic, ki je bila izvedena decembra 2025. Metodologija vključuje več kot 180 indikatorjev, s katerimi so raziskovalci skozi dejansko odprte bančne račune analizirali temeljne funkcionalnosti, bančne produkte, napredne inovacije in kakovost uporabniškega vmesnika.