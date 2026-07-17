NLB v boju za Addiko znižala prevzemni prag, Raiffeisen z eno nogo že v cilju

Boj za avstrijsko banko Addiko se spreminja tudi v spopad med večjimi delničarji, ki bi lahko prerasel tudi v pravni zaplet. Na eni strani je skupina okoli srbskega holdinga Alta, ki zaradi stranskega interesa podpira ponudbo RBI. V drugi skupini delničarjev pa se je javno izpostavila ameriška investicijska družba Brandes, ki podpira finančno bistveno boljšo ponudbo NLB. Danes je NLB objavila spremenjeno ponudbo za avstrijsko banko, v kateri za delnico ponuja 37 evrov, hkrati pa prevzemni prag niža na 50 odstotkov. Konkurent Raiffeisen Bank International (RBI) za delnico Addika ponuja 26,5 evra in morebitno doplačilo po tem, ko bo bančno mrežo Addiko v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori prodala srbskemu holdingu Alta. Ta je zdaj največji delničar Addika. Neposredno ima v lasti ...