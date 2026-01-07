NLB v Domžalah odprla novo poslovalnico

»NLB Poslovalnico Domžale smo preselili na novo lokacijo. Nova poslovalnica je oblikovana po najvišjih standardih sodobnega bančništva, s poudarkom na uporabniški izkušnji, ki je bila v središču načrtovanja. Posebnost nove poslovalnice so tudi avtomatski sefi,« so sporočili iz NLB. NLB sicer v zadnjem obdobju prestrukturira poslovno mrežo, nekatere manjše poslovalnice so zaprli. Po neuradnih podatkih NLB za letos načrtuje odprtje nekaj povsem novih poslovalnic, denimo v Mariboru. Bančno mrežo, pa tudi mrežo bankomatov banke korenito preoblikujejo, pregled smo opravili v članku: Novi val zapiranja bančnih poslovalnic

»Poslovalnica NLB v Domžalah je po številu strank šesta največja med našimi poslovalnicami v Sloveniji. Namenjena je tako fizičnim kot pravnim osebam. Dolgo smo iskali lokacijo, ki bi izpolnila naša pričakovanja in potrebe naših strank, zato smo ponosni, da smo novo poslovalnico odprli v središču mesta. Verjamem, da se bodo naši zaposleni in stranke v teh prostorih dobro počutili in prepričan sem, da bo tukaj nastalo veliko uspešnih zgodb in dobrih poslov,« pravi Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.

»Bančništvo se je v zadnjem desetletju korenito spremenilo in se vse bolj seli na digitalne kanale, kjer stranke lahko kjerkoli in kadarkoli uredijo večino enostavnejših bančnih storitev. Kljub temu v NLB ohranjamo široko mrežo poslovalnic in bankomatov po Sloveniji. Poslovalnice danes vse bolj prevzemajo novo vlogo – postajajo prostori svetovanja in sklepanja zahtevnejših bančnih produktov za posameznike in za podjetja. Nova poslovalnica v Domžalah, naša najsodobnejša poslovalnica v Sloveniji, je odraz te usmeritve,« pravi Hedvika Usenik, članica uprave NLB, pristojna za bančništvo na drobno.