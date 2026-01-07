  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    NLB v Domžalah odprla novo poslovalnico

    Odprtje novih poslovalnic so v zadnjem obdobju redkost.
     Bančništvo se je v zadnjem desetletju korenito spremenilo in se vse bolj seli na digitalne kanale, kjer stranke lahko kjerkoli in kadarkoli uredijo večino enostavnejših bančnih storitev, pravi Hedvika Usenik, člnica uprave za bančništvo na drobno. Foto Črt Piksi
     Bančništvo se je v zadnjem desetletju korenito spremenilo in se vse bolj seli na digitalne kanale, kjer stranke lahko kjerkoli in kadarkoli uredijo večino enostavnejših bančnih storitev, pravi Hedvika Usenik, člnica uprave za bančništvo na drobno. Foto Črt Piksi
    J. T.
    7. 1. 2026 | 17:07
    7. 1. 2026 | 17:08
    2:18
    »NLB Poslovalnico Domžale smo preselili na novo lokacijo. Nova poslovalnica je oblikovana po najvišjih standardih sodobnega bančništva, s poudarkom na uporabniški izkušnji, ki je bila v središču načrtovanja. Posebnost nove poslovalnice so tudi avtomatski sefi,« so sporočili iz NLB. NLB sicer v zadnjem obdobju prestrukturira poslovno mrežo, nekatere manjše poslovalnice so zaprli. Po neuradnih podatkih NLB za letos načrtuje odprtje nekaj povsem novih poslovalnic, denimo v Mariboru. Bančno mrežo, pa tudi mrežo bankomatov banke korenito preoblikujejo, pregled smo opravili v članku: Novi val zapiranja bančnih poslovalnic

    »Poslovalnica NLB v Domžalah je po številu strank šesta največja med našimi poslovalnicami v Sloveniji. Namenjena je tako fizičnim kot pravnim osebam. Dolgo smo iskali lokacijo, ki bi izpolnila naša pričakovanja in potrebe naših strank, zato smo ponosni, da smo novo poslovalnico odprli v središču mesta. Verjamem, da se bodo naši zaposleni in stranke v teh prostorih dobro počutili in prepričan sem, da bo tukaj nastalo veliko uspešnih zgodb in dobrih poslov,« pravi Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.

    »Bančništvo se je v zadnjem desetletju korenito spremenilo in se vse bolj seli na digitalne kanale, kjer stranke lahko kjerkoli in kadarkoli uredijo večino enostavnejših bančnih storitev. Kljub temu v NLB ohranjamo široko mrežo poslovalnic in bankomatov po Sloveniji. Poslovalnice danes vse bolj prevzemajo novo vlogo – postajajo prostori svetovanja in sklepanja zahtevnejših bančnih produktov za posameznike in za podjetja. Nova poslovalnica v Domžalah, naša najsodobnejša poslovalnica v Sloveniji, je odraz te usmeritve,« pravi Hedvika Usenik, članica uprave NLB, pristojna za bančništvo na drobno.

     

     

     

     

     

     

