    NLB v juriš za prevzem Addiko banke

    Nova prevzemna ponudba za nakup avstrijske bančne skupine.
    Janez Tomažič
    9. 4. 2026 | 19:44
    9. 4. 2026 | 20:02
    5:18
    Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana objavlja svojo namero o objavi prostovoljne javne prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Addiko Bank, za vse izdane delnice Addiko po ceni v višini 29,00 evrov na delnico Addiko, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend (»ponudbena cena delnice«), so sporočili iz NLB.

    NLB trenutno ni imetnica delnic Addiko in namerava z objavo ponudbe v Addiko pridobiti znaten večinski delež.

    Ponudbena cena v višini 29,00 evrov za delnico predstavlja zelo privlačno ceno za imetnike delnic Addiko v primerjavi z drugimi objavljenimi indikacijami cene in bi v celoti razrešila negotovosti v zvezi z lastniško strukturo Addiko, so sporočili iz NLB. Spomnimo, leta 2024 NLB je bila prvič neuspešna pri prezvemu Addiko banke. Morebitni prevzem Addiko banke bi pomenil, da bi NLB svoje poslovanje na Hrvaškem razširila na klasične bančne posle, zdaj tam ponuja lizing. 

    Tokrat ima NLB tekemca

    Raiffeisen Bank International je ta teden objavila prevzemno za nakup Addiko banke v višini 23,05 evra - z dividendo za leto 2025. NLB je pripravila protiponudbo. V dokumentu objavljenim na seonetu so zapisali: »Ponudbena cena vključuje premijo v višini 25,8 odstotka v primerjavi s tehtanim povprečjem borzne cene delnice zadnjih 6 mesecev v višini 23,05 evrov z zaključnim tečajem delnice na dan 8. april 2026. Prav tako vključuje premijo v višini 11,6 odstotka v primerjavi z zaključnim tečajem delnice na dan 8. april 2026 in premijo v višini 25,8 odstotka v primerjavi s ceno, indicirano v objavi družbe Raiffeisen Bank International AG ("RBI") z dne 8. aprila 2026, v kateri je ta družba napovedala namero po izvedbi prostovoljne ponudbe za prevzem delnic družbe Addiko.« Blaž Brondnjak, predsednik uprave NLB je namero za prevzem komentira:  »Po prostovoljni javni prevzemni ponudbi za odkup delnic Addiko leta 2024 smo pozorno spremljali njen razvoj. Še naprej verjamemo, da je Addiko privlačna in strateška priložnost za prevzem, predvsem zaradi njenih zmogljivosti na področju poslovanja s prebivalstvom ter poslovanja z malimi in srednje velikimi podjetji, pa tudi zaradi njenega digitalnega okvira storitev. Vse navedeno se namreč v veliki meri povezuje in dopolnjuje z univerzalnim bančnim modelom NLB Skupine in bi lahko pomembno podprlo naše strateške prioritete. Zato smo sklenili, da delničarjem Addiko predstavimo, po našem prepričanju, zelo privlačno ponudbo, ki je obenem tudi v interesu širšega kroga deležnikov, vključno s strankami, vodstvom in zaposlenimi v Addiko,« je dejal Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.

    Prezvem vreden štiri milijarde evrov

    Po pričakovanjih bo transakcija že z drugim polnim letom po uspešno zaključeni javni prevzemni ponudbi pozitivno vplivala na dobiček, medtem ko bo vpliv v prvem letu nevtralen. Konec leta 2025 so tveganju prilagojena sredstva Addiko znašala 3,9 milijarde evrov, kar je znotraj okvirno ocenjene zmogljivosti NLB za prevzeme v višini približno 4 milijarde evrov.

    NLB namerava integrirati vse bančne članice Addiko skupine z lastnimi operacijami na petih prekrivajočih se trgih. Za članice Addiko skupine zunaj Evropske unije pa bo izvedena podrobna analiza stroškov in koristi njihove integracije. Če bi analiza pokazala, da je odprodaja posamezne članice smiselna, bo prodaja izvedena najmanj po pošteni tržni vrednosti prodane članice.

    Uspešen zaključek ponudbe je odvisen od pridobitve znatnega večinskega deleža v Addiko, dovoljenj pristojnih bančnih organov in organov za nadzor koncentracij ter drugih običajnih pogojev pri tovrstnih prevzemih.

    Prevzemna dokumentacija z vsemi potrebnimi prilogami, vključno z izvedenskim mnenjem, zahtevanim s strani avstrijske komisije, bo pravočasno vložena pri avstrijski komisiji za prevzeme. NLB načrtuje objavo prevzemne dokumentacije skladno z ATA po pregledu in odobritvi avstrijske komisije za prevzeme. Podrobnosti o vsebini obsega ponudbe, vključno z natančnim ponudbenim obdobjem, roki in postopki za prevzem ponudbe, bodo določene v prevzemni dokumentaciji, so še sporočili iz NLB.

    Zakaj prvi prevzem ni bil uspešen

    Spomnimo, prva prevzemna ponudba za Addiko banko je bila neuspešna, saj prevzemni prag v višini 75 odstotkov ni bil dosežen. V lastništvu Addiko banke sta sicer srbski Alta Group in Agri Europe Cyprus (družina Kostić). Srbski lastniki ponudbe NLB niso bili pripravljeni sprejeti, NLB pa je želela statutarno večino v Addiko banki.

