NLB v tretjem četrtletju zvišala dobiček

NLB je v tretjem četrtletju ustvarila 159,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 21 odstotkov več kot v istem obdobju lani. To je najboljši četrtletni rezultat po zadnjem četrtletju 2023. Skupaj pa po devetih mesecih čisti dobiček največje slovenske banke znaša 412 milijonov evrov, kar je odstotek več kot v tem času lani. NLB se tako približuje letos zastavljenemu poslovnemu načrtu, ki predvideva rast dobička po dveh letih upadanja. NLB je ob predstavitvi poslovanja tudi nekoliko zvišala letošnje cilje. Prihodki skupine bodo predvidoma dosegli 1,35 milijarde evrov, kar je 50 milijonov evrov več, kot so načrtovali v začetku leta. Toda zaradi negotovih razmer je NLB nekoliko znižala napoved donos kapitala, kljub temu da so stroški poslovanja nekoliko manjši od predvidenih na začetku ...