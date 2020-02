NLB z 193,6 milijona evrov čistega dobička

»NLB Skupina, ki jo vodije je v 2019 ustvarila čisti dobiček v višini 193,6 milijona evrov. Čisti prihodki iz poslovanja so se povečali za štiri odstotke, dobiček pred oslabitvami in rezervacijami za štiri odstotke, medtem ko se je kazalnik nedonosnih izpostavljenosti (NPE) znatno znižal s 4,7 odstotka na 2,7 odstotka. Vse hčerinske banke na trgih Jugovzhodne Evrope so že peto leto zapored poslovale z dobičkom in k rezultatu Skupine prispevale 38 odstotkov (v 2018 pa 37 odstotkov),« so sporočili iz NLB.Kot smo poročali je NLB tik pred koncem postopka nakupa srbske Komercijalne banke