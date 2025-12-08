NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

NLB je v bančni sanaciji zaradi zahtev evropske komisije zaprla lizinško dejavnost. Ta finančni produkt so z odprtjem NLB Lease&Go znova začeli ponujati pred petimi leti, z nakupom Summit Leasinga pa so postali največji ponudnik lizinških storitev v Sloveniji in se vrnili na hrvaški trg. Da so te izkušnje dobre, pravi glavni direktor NLB Lease&Go Marko Jerič, saj so obseg novoodobrenih poslov podvojili. V regiji želijo še rasti in v petih letih podvojiti bilančno vsoto lizinške skupine na 3,2 milijarde evrov.

NLB je poleti združila NLB Lease&Go in Summit Leasing Slovenija, s čimer ste postali največji ponudnik lizinških storitev v Sloveniji, s 35-odstotnim tržnim deležem in več kot 100.000 strankami. Kako zahtevna je bila združitev?

Za skupino NLB je bil nakup Summit Leasinga strateška odločitev, ki je zapisana tudi v poslovni strategiji NLB Skupine do leta 2030, in sicer da je tudi lizing ena izmed komplementarnih dejavnosti, s katerimi lahko strankam ponuja celo paleto produktov. NLB je Summit Leasing kupila septembra 2024 in edina logična odločitev je bila, da z njim združimo našo obstoječo lizinško družbo. Združitev je bila zahtevna. Pri vsaki združitvi gre za prilagajanje obstoječega posla s pričakovanji lastnika, za ujemanje dveh kultur in združevanje različnih procesov. Zato je treba združitev načrtovati premišljeno in po korakih. To smo tudi storili. Zanjo smo imeli devet mesecev časa, pravna se je zgodila julija letos, operativna pa je pomenila prilagajanje IT-sistema, komunikacijskih kanalov, procesov in tako dalje. Veseli nas, da se je združitev razpletla zelo dobro, ključni za to so bili predvsem naši zaposleni. Bili so izjemno potrpežljivi, profesionalni in so poskrbeli, da ni resno vplivala na dnevno delo. Glavni namen, ki smo ga zasledovali pri združitvi, je bil, da ne bo nikakršnih posledic za naše partnerje in stranke. Mislim, da nam je to uspelo.

Pomembno vlogo pri uspešni združitvi je imela tudi podpora lastnika, NLB banke, ki je s svojimi izkušnjami in sodelovanjem pomembno prispevala k izvedbi procesa. Poudarjam pa, da je združitev nedvomno uspela predvsem zaradi mojih izjemnih sodelavk in sodelavcev.

Kolikšen delež predstavljajo prebivalci in kolikšen podjetja?

V prvih desetih mesecih leta smo približno 70 odstotkov novoodobrenih poslov sklenili s prebivalstvom, 30 odstotkov pa s pravnimi osebami. V tej statistiki ne upoštevamo tako imenovanega kratkoročnega financiranja zalog. Če bi to upoštevali, bi bil delež pravnih oseb nekoliko večji.

V prvi polovici leta je bil obseg novoodobrenih lizinških poslov večji kot v zadnjih letih. Kaj se dogaja na trgu lizinga?

Tudi mi opažamo podobno. Obseg lizinških poslov v Sloveniji se je v prvih devetih mesecih leta glede na isto obdobje lani povečal za približno devet odstotkov, če upoštevamo statistične podatke lizinških podjetij, ki jih objavlja ZBS. Trg financiranja novih vozil je rasel za okoli deset odstotkov, trg financiranja rabljenih vozil celo nekoliko več, tudi financiranje težkih komercialnih vozil je raslo – čeprav je prodaja teh vozil padla. Padec pa smo zaznali v segmentu lahkih dostavnih vozil. Sicer pa je struktura trga zelo podobna kot že vsa leta; okoli 85 odstotkov lizinških poslov predstavljajo vozila, od tega je 70 odstotkov osebnih vozil, pet odstotkov lahkih dostavnih vozil, drugo pa so težka tovorna vozila. Preostalih 15 odstotkov trga se porazdeli med opremo in ostalo. Seveda pa posamezni segmenti nominalno rastejo in padajo, odvisno od ciklov.

Glavni namen nakupa doberavto.si sledi širši strategiji NLB skupine, ki želi združevati različne igralce na različnih področjih in ustvarjati nov tržni prostor, pravi Marko Jerič. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zdaj je torej rast na avtomobilih ter padec na dostavnih in tovornih vozilih. Kaj to kaže o dogajanju v gospodarstvu?

Pri tem smo zelo podobni Evropi, kjer je bil padec prodaje težke tovorne mehanizacije, predvsem tovornjakov, nekako 15, 20 odstotkov. Pri nas je bil padec med desetimi in 15 odstotki. Na tem področju so rasli le posli z avtobusi, saj se veliko vlaga v javni potniški promet. Kljub temu mislim, da se bo ta trend obrnil, ker se mora tudi težka tovorna flota pomlajevati, obenem pa tudi gospodarstvo ostaja stabilno. Tudi elektrifikacija bo prinesla svoje potrebe.

Kako se elektrifikacija odraža v lizingu?

Že danes opažamo naraščajoč trend registracije novih električnih osebnih vozil v Sloveniji; v prvih enajstih mesecih leta je bilo med na novo registriranimi osebnimi vozili že 11,5 odstotka električnih osebnih vozil, medtem ko je lani ta delež dosegal 5,7 odstotka. V Evropi je delež registriranih električnih osebnih vozil še večji, več kot 15 odstotkov. To je torej rastoči segment, zato distributerji in proizvajalci temu prilagajajo ponudbo. Res pa je e-mobilnost tema, ki deli strokovnjake tako v Sloveniji kot Evropi. A zeleni prehod je tu, čeprav se je morebiti nekoliko upočasnil ob drugih svetovnih izzivih. Mi financiramo želje naših kupcev in tistega, ki želi električni avto, z veseljem podpremo. Elektrifikacija bo zagotovo vplivala, a ne bo bistveno spremenila strukture lizinškega trga. Ta bo ostal podoben sedanjemu.

V Nemčiji in v še nekaterih drugih državah je bistveno večji delež prodaje avtomobilov pravnim osebam, ki se tudi več odločajo za lizing. Ali se bo to z elektrifikacijo v Sloveniji spremenilo?

Tudi delno, ker imajo pravne osebe boljšo davčno obravnavo za nakup električnih vozil ter seveda poskušajo vedno optimizirati svoje bilance in poslovanje. V NLB Lease&Go imamo 70 odstotkov fizičnih oseb in 30 odstotkov pravnih, medtem ko je na celotnem trgu delež pravnih oseb glede na delež fizičnih oseb uravnotežen, tako da vsak od teh segmentov predstavlja približno polovico trga. Tako da že danes pravne osebe prepoznavajo lizing kot odlično alternativno klasičnim produktom za financiranje nakupov. Pri nas je torej že podoben trend kot v drugih državah.

Oktobra lani je NLB Lease&Go ustanovil družbo NLB Car&Go, ki je z AMZS podpisala pogodbo o prevzemu spletne platforme za prodajo rabljenih vozil doberavto.si. Transakcija je bila zaključena februarja 2025. Kakšen je bil namen nakupa?

Glavni namen tega nakupa sledi širši strategiji NLB skupine, ki želi združevati različne igralce na različnih področjih in ustvarjati nov tržni prostor. To je osnovni namen nakupa platforme doberavto.si, ki poskuša povezovati ponudbo prodaje vozil s povpraševanjem, torej prodajalce in kupce vozil, hkrati pa ponuditi nekaj več kot drugi – z drugačnim pristopom in dodanimi storitvami, ki jih uvajamo, izboljšati uporabniško izkušnjo.

Kako ste zadovoljni s tem poslom pol leta po zaključku transakcije?

Za zdaj smo zadovoljni. Ob prevzemu februarja 2025 je bilo aktivnih oglasov približno 2500, do danes se je število oglasov potrojilo. Raste tudi mesečni promet, število obiskovalcev strani se je od februarja skoraj podvojilo. Z razvojem smo za zdaj zadovoljni, seveda pa delamo premišljene korake.

Koliko kupcev avtomobilov se odloči za lizing?

Avtomobilski segment je pomemben za nas in veseli nas, da povpraševanje po osebnih vozilih raste. Vse več strank, po naši oceni polovica, se pri nakupu vozil odloči za lizinško financiranje. To nas veseli, ker je lizing hitrejši, enostavnejši in stranka ga uredi kar na prodajnem mestu pri prodajalcu vozila, pri tem pa je pomembno poudariti, da lahko stranka sočasno s financiranjem na prodajnem mestu uredi tudi avtomobilsko zavarovanje.

Za zdaj se osredotočamo na obstoječe štiri trge. Ne glede na to pa si ves čas prizadevamo, da smo na tistih lokalnih trgih, kjer je prisotna tudi banka, zato da lahko tam strankam ponudimo dodatne produkte, je dejal Jerič. FOTO: Leon Vidic/Delo

NLB Lease&Go je prisoten tudi v državah regije. Kakšno je okolje za lizing v teh državah?

Delujemo na štirih trgih, poleg Slovenije še na Hrvaškem, v Srbiji in Severni Makedoniji. Tu bi izpostavil dve ugotovitvi. Prva je, da sta slovenski in hrvaški lizinški trg bistveno bolj razvita kot preostala dva, predvsem po velikosti. Slovenski in hrvaški trg sta dvakrat večja od srbskega trga, kljub razliki v številu prebivalcev, in več kot desetkrat večja kot trg Severne Makedonije, kar pomeni velik potencial za rast trgov v Srbiji in Severni Makedoniji. Druga ugotovitev pa je, da v Sloveniji polovico lizinških strank predstavljajo gospodinjstva, medtem ko je na preostalih treh trgih vsaj 80 odstotkov strank pravnih oseb. Trg lizinga za fizične osebe še ni dovolj razvit. Želimo ga razvijati, ker je v Sloveniji dokazano, da je ta trg lahko za prebivalstvo bistveno večji in tudi bolj prijazen.

Kakšne so izkušnje na Hrvaškem?

Pri nakupu Summit Leasinga je bil za NLB pomemben še en simbolni pomen – Summit je bil namreč lastnik Mobil Leasinga na Hrvaškem, s čimer je NLB zakoličila svoj položaj, da je edini ponudnik, ki je na vseh trgih nekdanje Jugoslavije prisoten z vsaj eno obliko finančnih produktov. To je bilo za nas zelo pomembno, saj smo se po več kot tridesetih letih znova vrnili na Hrvaško. Izkušnje na Hrvaškem so zelo dobre. Imamo korektne odnose z regulatorjem, lokalnimi partnerji, znamkami in mrežo trgovcev. Glede na lani smo podvojili tržni delež pri novoodobrenih poslih. Širimo se tudi geografsko z odpiranjem novih poslovnih enot, kar dodatno krepi naš položaj na trgu.

Kakšen je tržni delež?

Ob prevzemu je bil tržni delež po bilančni vsoti in tudi po novih poslih okoli 3,5 odstotka. Danes smo pri novih poslih na slabih sedmih odstotkih.

Kakšna pa sta tržna deleža v drugih dveh državah?

V Srbiji je naš tržni delež okoli deset odstotkov, v Severni Makedoniji pa več kot 20 odstotkov. A tam je trg bistveno manjši, tako da gre pri novoodobrenih poslih za razmeroma nizke številke, saj se trg šele razvija.

Kako dejstvo, da NLB nima bančne mreže na Hrvaškem, vpliva na storitve lizinga v tej državi?

Nedvomno vpliva. V Severni Makedoniji ali Srbiji je za nas lažje, ker lahko strankam nudimo celotno paleto storitev, tako bančnih kot lizinških, s čimer je ponudba strank bolj celostna. Čeprav na Hrvaškem nimamo banke, pa tudi v tej državi rastemo, saj imamo odlične zaposlene in dobre odnose z lokalnimi partnerji. Pravzaprav je to ključna sestavina uspeha na vseh naših trgih: odlične sodelavke in sodelavci, ki najbolj prispevajo k zadovoljstvu naših partnerjev.

Kakšni so načrti v regiji?

Načrti so zelo ambiciozni in sledijo ambicioznim načrtom skupine NLB. Skupna bilančna vsota skupine NLB Lease&Go je okoli 1,7 milijarde evrov. V petih letih jo želimo skorajda podvojiti na 3,2 milijarde evrov. Tako na Hrvaškem kot v Srbiji in Severni Makedoniji pričakujemo veliko rast tržnih deležev in bilančne vsote, seveda pa načrtujemo rast tudi v Sloveniji.

Predvidevam, da načrti vključujejo tudi prevzeme.

Tako kot celotna NLB Skupina smo vedno odprti za nove priložnosti, a smo osredotočeni na organsko rast prek obstoječe mreže trgovcev z avtomobili in na pridobivanje novih znamk na avtomobilskem segmentu. Osredotočeni smo na izboljšanje uporabniške izkušnje, optimizacijo procesov in bolj prijazno ponudbo. Seveda, če se bo pokazala zanimiva priložnost za prevzem, jo bomo z veseljem preučili.

Boste odprli še kakšen trg?

Za zdaj se osredotočamo na obstoječe štiri trge. Ne glede na to pa si ves čas prizadevamo, da smo na tistih lokalnih trgih, kjer je prisotna tudi banka, zato da lahko tam strankam ponudimo dodatne produkte. A za zdaj še ne odpiramo novega trga.