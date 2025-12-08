  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go,
    Obseg lizinških poslov v Sloveniji je v prvih devetih mesecih leta glede na isto obdobje lani zrasel za približno devet odstotkov, pravi glavni direktor NLB Lease&amp;Go Marko Jerič. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Obseg lizinških poslov v Sloveniji je v prvih devetih mesecih leta glede na isto obdobje lani zrasel za približno devet odstotkov, pravi glavni direktor NLB Lease&Go Marko Jerič. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Nejc Gole
    8. 12. 2025 | 06:49
    13:11
    A+A-

    NLB je v bančni sanaciji zaradi zahtev evropske komisije zaprla lizinško dejavnost. Ta finančni produkt so z odprtjem NLB Lease&Go znova začeli ponujati pred petimi leti, z nakupom Summit Leasinga pa so postali največji ponudnik lizinških storitev v Sloveniji in se vrnili na hrvaški trg. Da so te izkušnje dobre, pravi glavni direktor NLB Lease&Go Marko Jerič, saj so obseg novoodobrenih poslov podvojili. V regiji želijo še rasti in v petih letih podvojiti bilančno vsoto lizinške skupine na 3,2 milijarde evrov.

    NLB je poleti združila NLB Lease&Go in Summit Leasing Slovenija, s čimer ste postali največji ponudnik lizinških storitev v Sloveniji, s 35-odstotnim tržnim deležem in več kot 100.000 strankami. Kako zahtevna je bila združitev?

    Za skupino NLB je bil nakup Summit Leasinga strateška odločitev, ki je zapisana tudi v poslovni strategiji NLB Skupine do leta 2030, in sicer da je tudi lizing ena izmed komplementarnih dejavnosti, s katerimi lahko strankam ponuja celo paleto produktov. NLB je Summit Leasing kupila septembra 2024 in edina logična odločitev je bila, da z njim združimo našo obstoječo lizinško družbo. Združitev je bila zahtevna. Pri vsaki združitvi gre za prilagajanje obstoječega posla s pričakovanji lastnika, za ujemanje dveh kultur in združevanje različnih procesov. Zato je treba združitev načrtovati premišljeno in po korakih. To smo tudi storili. Zanjo smo imeli devet mesecev časa, pravna se je zgodila julija letos, operativna pa je pomenila prilagajanje IT-sistema, komunikacijskih kanalov, procesov in tako dalje. Veseli nas, da se je združitev razpletla zelo dobro, ključni za to so bili predvsem naši zaposleni. Bili so izjemno potrpežljivi, profesionalni in so poskrbeli, da ni resno vplivala na dnevno delo. Glavni namen, ki smo ga zasledovali pri združitvi, je bil, da ne bo nikakršnih posledic za naše partnerje in stranke. Mislim, da nam je to uspelo.

    Pomembno vlogo pri uspešni združitvi je imela tudi podpora lastnika, NLB banke, ki je s svojimi izkušnjami in sodelovanjem pomembno prispevala k izvedbi procesa. Poudarjam pa, da je združitev nedvomno uspela predvsem zaradi mojih izjemnih sodelavk in sodelavcev.

    Kolikšen delež predstavljajo prebivalci in kolikšen podjetja?

    V prvih desetih mesecih leta smo približno 70 odstotkov novoodobrenih poslov sklenili s prebivalstvom, 30 odstotkov pa s pravnimi osebami. V tej statistiki ne upoštevamo tako imenovanega kratkoročnega financiranja zalog. Če bi to upoštevali, bi bil delež pravnih oseb nekoliko večji.

    V prvi polovici leta je bil obseg novoodobrenih lizinških poslov večji kot v zadnjih letih. Kaj se dogaja na trgu lizinga?

    Tudi mi opažamo podobno. Obseg lizinških poslov v Sloveniji se je v prvih devetih mesecih leta glede na isto obdobje lani povečal za približno devet odstotkov, če upoštevamo statistične podatke lizinških podjetij, ki jih objavlja ZBS. Trg financiranja novih vozil je rasel za okoli deset odstotkov, trg financiranja rabljenih vozil celo nekoliko več, tudi financiranje težkih komercialnih vozil je raslo – čeprav je prodaja teh vozil padla. Padec pa smo zaznali v segmentu lahkih dostavnih vozil. Sicer pa je struktura trga zelo podobna kot že vsa leta; okoli 85 odstotkov lizinških poslov predstavljajo vozila, od tega je 70 odstotkov osebnih vozil, pet odstotkov lahkih dostavnih vozil, drugo pa so težka tovorna vozila. Preostalih 15 odstotkov trga se porazdeli med opremo in ostalo. Seveda pa posamezni segmenti nominalno rastejo in padajo, odvisno od ciklov.

    Glavni namen nakupa doberavto.si sledi širši strategiji NLB skupine, ki želi združevati različne igralce na različnih področjih in ustvarjati nov tržni prostor, pravi Marko Jerič. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Glavni namen nakupa doberavto.si sledi širši strategiji NLB skupine, ki želi združevati različne igralce na različnih področjih in ustvarjati nov tržni prostor, pravi Marko Jerič. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Zdaj je torej rast na avtomobilih ter padec na dostavnih in tovornih vozilih. Kaj to kaže o dogajanju v gospodarstvu?

    Pri tem smo zelo podobni Evropi, kjer je bil padec prodaje težke tovorne mehanizacije, predvsem tovornjakov, nekako 15, 20 odstotkov. Pri nas je bil padec med desetimi in 15 odstotki. Na tem področju so rasli le posli z avtobusi, saj se veliko vlaga v javni potniški promet. Kljub temu mislim, da se bo ta trend obrnil, ker se mora tudi težka tovorna flota pomlajevati, obenem pa tudi gospodarstvo ostaja stabilno. Tudi elektrifikacija bo prinesla svoje potrebe.

    Kako se elektrifikacija odraža v lizingu?

    Že danes opažamo naraščajoč trend registracije novih električnih osebnih vozil v Sloveniji; v prvih enajstih mesecih leta je bilo med na novo registriranimi osebnimi vozili že 11,5 odstotka električnih osebnih vozil, medtem ko je lani ta delež dosegal 5,7 odstotka. V Evropi je delež registriranih električnih osebnih vozil še večji, več kot 15 odstotkov. To je torej rastoči segment, zato distributerji in proizvajalci temu prilagajajo ponudbo. Res pa je e-mobilnost tema, ki deli strokovnjake tako v Sloveniji kot Evropi. A zeleni prehod je tu, čeprav se je morebiti nekoliko upočasnil ob drugih svetovnih izzivih. Mi financiramo želje naših kupcev in tistega, ki želi električni avto, z veseljem podpremo. Elektrifikacija bo zagotovo vplivala, a ne bo bistveno spremenila strukture lizinškega trga. Ta bo ostal podoben sedanjemu.

    V Nemčiji in v še nekaterih drugih državah je bistveno večji delež prodaje avtomobilov pravnim osebam, ki se tudi več odločajo za lizing. Ali se bo to z elektrifikacijo v Sloveniji spremenilo?

    Tudi delno, ker imajo pravne osebe boljšo davčno obravnavo za nakup električnih vozil ter seveda poskušajo vedno optimizirati svoje bilance in poslovanje. V NLB Lease&Go imamo 70 odstotkov fizičnih oseb in 30 odstotkov pravnih, medtem ko je na celotnem trgu delež pravnih oseb glede na delež fizičnih oseb uravnotežen, tako da vsak od teh segmentov predstavlja približno polovico trga. Tako da že danes pravne osebe prepoznavajo lizing kot odlično alternativno klasičnim produktom za financiranje nakupov. Pri nas je torej že podoben trend kot v drugih državah.

    Oktobra lani je NLB Lease&Go ustanovil družbo NLB Car&Go, ki je z AMZS podpisala pogodbo o prevzemu spletne platforme za prodajo rabljenih vozil doberavto.si. Transakcija je bila zaključena februarja 2025. Kakšen je bil namen nakupa?

    Glavni namen tega nakupa sledi širši strategiji NLB skupine, ki želi združevati različne igralce na različnih področjih in ustvarjati nov tržni prostor. To je osnovni namen nakupa platforme doberavto.si, ki poskuša povezovati ponudbo prodaje vozil s povpraševanjem, torej prodajalce in kupce vozil, hkrati pa ponuditi nekaj več kot drugi – z drugačnim pristopom in dodanimi storitvami, ki jih uvajamo, izboljšati uporabniško izkušnjo.

    Kako ste zadovoljni s tem poslom pol leta po zaključku transakcije?

    Za zdaj smo zadovoljni. Ob prevzemu februarja 2025 je bilo aktivnih oglasov približno 2500, do danes se je število oglasov potrojilo. Raste tudi mesečni promet, število obiskovalcev strani se je od februarja skoraj podvojilo. Z razvojem smo za zdaj zadovoljni, seveda pa delamo premišljene korake.

    Koliko kupcev avtomobilov se odloči za lizing?

    Avtomobilski segment je pomemben za nas in veseli nas, da povpraševanje po osebnih vozilih raste. Vse več strank, po naši oceni polovica, se pri nakupu vozil odloči za lizinško financiranje. To nas veseli, ker je lizing hitrejši, enostavnejši in stranka ga uredi kar na prodajnem mestu pri prodajalcu vozila, pri tem pa je pomembno poudariti, da lahko stranka sočasno s financiranjem na prodajnem mestu uredi tudi avtomobilsko zavarovanje.

    Za zdaj se osredotočamo na obstoječe štiri trge. Ne glede na to pa si ves čas prizadevamo, da smo na tistih lokalnih trgih, kjer je prisotna tudi banka, zato da lahko tam strankam ponudimo dodatne produkte, je dejal Jerič. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Za zdaj se osredotočamo na obstoječe štiri trge. Ne glede na to pa si ves čas prizadevamo, da smo na tistih lokalnih trgih, kjer je prisotna tudi banka, zato da lahko tam strankam ponudimo dodatne produkte, je dejal Jerič. FOTO: Leon Vidic/Delo

    NLB Lease&Go je prisoten tudi v državah regije. Kakšno je okolje za lizing v teh državah?

    Delujemo na štirih trgih, poleg Slovenije še na Hrvaškem, v Srbiji in Severni Makedoniji. Tu bi izpostavil dve ugotovitvi. Prva je, da sta slovenski in hrvaški lizinški trg bistveno bolj razvita kot preostala dva, predvsem po velikosti. Slovenski in hrvaški trg sta dvakrat večja od srbskega trga, kljub razliki v številu prebivalcev, in več kot desetkrat večja kot trg Severne Makedonije, kar pomeni velik potencial za rast trgov v Srbiji in Severni Makedoniji. Druga ugotovitev pa je, da v Sloveniji polovico lizinških strank predstavljajo gospodinjstva, medtem ko je na preostalih treh trgih vsaj 80 odstotkov strank pravnih oseb. Trg lizinga za fizične osebe še ni dovolj razvit. Želimo ga razvijati, ker je v Sloveniji dokazano, da je ta trg lahko za prebivalstvo bistveno večji in tudi bolj prijazen.

    Kakšne so izkušnje na Hrvaškem?

    Pri nakupu Summit Leasinga je bil za NLB pomemben še en simbolni pomen – Summit je bil namreč lastnik Mobil Leasinga na Hrvaškem, s čimer je NLB zakoličila svoj položaj, da je edini ponudnik, ki je na vseh trgih nekdanje Jugoslavije prisoten z vsaj eno obliko finančnih produktov. To je bilo za nas zelo pomembno, saj smo se po več kot tridesetih letih znova vrnili na Hrvaško. Izkušnje na Hrvaškem so zelo dobre. Imamo korektne odnose z regulatorjem, lokalnimi partnerji, znamkami in mrežo trgovcev. Glede na lani smo podvojili tržni delež pri novoodobrenih poslih. Širimo se tudi geografsko z odpiranjem novih poslovnih enot, kar dodatno krepi naš položaj na trgu.

    Kakšen je tržni delež?

    Ob prevzemu je bil tržni delež po bilančni vsoti in tudi po novih poslih okoli 3,5 odstotka. Danes smo pri novih poslih na slabih sedmih odstotkih.

    Kakšna pa sta tržna deleža v drugih dveh državah?

    V Srbiji je naš tržni delež okoli deset odstotkov, v Severni Makedoniji pa več kot 20 odstotkov. A tam je trg bistveno manjši, tako da gre pri novoodobrenih poslih za razmeroma nizke številke, saj se trg šele razvija.

    Kako dejstvo, da NLB nima bančne mreže na Hrvaškem, vpliva na storitve lizinga v tej državi?

    Nedvomno vpliva. V Severni Makedoniji ali Srbiji je za nas lažje, ker lahko strankam nudimo celotno paleto storitev, tako bančnih kot lizinških, s čimer je ponudba strank bolj celostna. Čeprav na Hrvaškem nimamo banke, pa tudi v tej državi rastemo, saj imamo odlične zaposlene in dobre odnose z lokalnimi partnerji. Pravzaprav je to ključna sestavina uspeha na vseh naših trgih: odlične sodelavke in sodelavci, ki najbolj prispevajo k zadovoljstvu naših partnerjev.

    Kakšni so načrti v regiji?

    Načrti so zelo ambiciozni in sledijo ambicioznim načrtom skupine NLB. Skupna bilančna vsota skupine NLB Lease&Go je okoli 1,7 milijarde evrov. V petih letih jo želimo skorajda podvojiti na 3,2 milijarde evrov. Tako na Hrvaškem kot v Srbiji in Severni Makedoniji pričakujemo veliko rast tržnih deležev in bilančne vsote, seveda pa načrtujemo rast tudi v Sloveniji.

    Predvidevam, da načrti vključujejo tudi prevzeme.

    Tako kot celotna NLB Skupina smo vedno odprti za nove priložnosti, a smo osredotočeni na organsko rast prek obstoječe mreže trgovcev z avtomobili in na pridobivanje novih znamk na avtomobilskem segmentu. Osredotočeni smo na izboljšanje uporabniške izkušnje, optimizacijo procesov in bolj prijazno ponudbo. Seveda, če se bo pokazala zanimiva priložnost za prevzem, jo bomo z veseljem preučili.

    Boste odprli še kakšen trg?

    Za zdaj se osredotočamo na obstoječe štiri trge. Ne glede na to pa si ves čas prizadevamo, da smo na tistih lokalnih trgih, kjer je prisotna tudi banka, zato da lahko tam strankam ponudimo dodatne produkte. A za zdaj še ne odpiramo novega trga.

    Sorodni članki

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg

    Kaj čaka domače delnice prihodnje leto?

    Leto 2026 bo na domačem delniškem trgu izrazito prelomno zaradi uvedbe individualnega naložbenega računa.
    29. 11. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Bilančna vsota NLB presegla 30 milijard evrov

    Čisti dobiček je pet odstotkov manjši, delničarjem decembra še druga polovica obljubljenih dividend.
    Karel Lipnik 6. 11. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije 2025

    Največ lizinških pogodb za osebna vozila

    Povpraševanje: Povečanje je zaznano po »all inclusive« operativnem lizingu
    Milka Bizovičar 25. 4. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Skupščina delničarjev

    Delničarjem NLB še 5,5 evra dividend

    Največja slovenska banka letos delničarjem razdelila 220 milijonov evrov, okoli 40 odstotkov lanskega dobička.
    Karel Lipnik 9. 12. 2024 | 11:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Novo mesto

    Primer Gregor Kavčič: oglasil se je negovalni tim ortopedskega oddelka

    V primeru ortopeda Gregorja Kavčiča se je oglasil negovalni tim ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice, pismo objavljamo v celoti.
    6. 12. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Zaskrbljen tudi Luka Dončić, grški bog lahko zruši piramido

    Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo se je v Milwaukeeju naveličal porazov, želi si v lov za drugim šampionskim prstanom.
    Nejc Grilc 7. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nedžad Avdić

    Težko ranjen sem preživel samo zaradi njegove moči, zbranosti in odločenosti, da me ne zapusti

    Pogovarjali smo se z avtorjem knjige o najtemnejših trenutkih tragične vojne, ki je v prvi polovici 90. let 20. stoletja potekala čisto blizu nas.
    Gorazd Utenkar 7. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Ena največjih globalnih groženj zdravju

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    »Strah me je, da vse izgubim«

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Pomembno obvestilo za vse smučarje

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samooskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    lizingNLBnlb Lease&amp;Gomarko jerič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: Hopel popel s kislim zeljem in druge zimske dobrote

    Čakajo vas špecli, hopel popel, domači riž s piščancem, gnezda iz mletega mesa in najboljši germknödli za sladek konec tedna.
    Odprta kuhinja 8. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Glavni direktor NLB Lease&Go:

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go,
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Prekinjena prekinitev ognja

    Na meji med Tajsko in Kambodžo novi spopadi, evakuirali več deset tisoč ljudi

    Državi sta se julija tudi po pritisku ameriškega predsednika dogovorili o prekinitvi ognja. Izvajanje dogovora je sredi novembra prekinila Tajska.
    8. 12. 2025 | 06:42
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Odprto pismo Ivani Djilas

    Vizija nove Drame je priložnost, da Ljubljana pokaže svoj odnos do kulture in razvoja.
    8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Azija v Evropi

    Veliko načrtov, a se vsi ne uresničujejo prav hitro.
    Marko Kočevar 8. 12. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Prekinjena prekinitev ognja

    Na meji med Tajsko in Kambodžo novi spopadi, evakuirali več deset tisoč ljudi

    Državi sta se julija tudi po pritisku ameriškega predsednika dogovorili o prekinitvi ognja. Izvajanje dogovora je sredi novembra prekinila Tajska.
    8. 12. 2025 | 06:42
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Odprto pismo Ivani Djilas

    Vizija nove Drame je priložnost, da Ljubljana pokaže svoj odnos do kulture in razvoja.
    8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Azija v Evropi

    Veliko načrtov, a se vsi ne uresničujejo prav hitro.
    Marko Kočevar 8. 12. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Generativna umetna inteligenca spodbuja ustvarjalnost

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 12:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNA REŠITEV

    To je ena hujših fobij pri odraslih

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Moška nega

    Na voljo je revolucionaren brivnik za moške

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Ideje za praznične sladice

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Modra decembrska poteza za več prihranka

    Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo