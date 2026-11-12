  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    NLB z močnim poslovnim zagonom in vse več vlagatelji

    Banka ima za nadaljnje kreditiranje dobro osnovo tudi v depozitih.
    FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    FOTO: Jože Suhadolnik
    Lojze Kozole, Ilrika
    12. 11. 2026 | 09:11
    12. 11. 2026 | 09:13
    7:12
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    NLB je z odličnimi rezultati potrdila, da njeno poslovanje dobiva vse močnejši zagon. Dobiček skupine NLB je v tretjem četrtletju dosegel 159,6 milijona evrov, v prvih devetih mesecih pa 412 milijonov evrov. Še bolj spodbudne so napovedi za prihodnja četrtletja, saj rast kreditiranja, višji euribor in odporno gospodarsko okolje banki dajejo močno podporo za nadaljnjo rast prihodkov in dobička.

    Za delničarje NLB lahko takšen kreditni portfelj pomeni tudi delno zaščito pred inflacijo. FOTO: Leon Vidic
    Za delničarje NLB lahko takšen kreditni portfelj pomeni tudi delno zaščito pred inflacijo. FOTO: Leon Vidic

    Ugodnejše obrestno okolje krepi prihodkovni potencial NLB. Šestmesečni euribor je s povprečnih 2,14 odstotka januarja narasel na približno 3,01 odstotka 4. novembra, trimesečni pa je znašal 2,76 odstotka. Ob približno 6,06 milijarde evrov kreditov, vezanih na euribor, je to pomembna podpora nadaljnji rasti obrestnih prihodkov. Ker se obrestne mere kreditov prilagajajo postopno, se del pozitivnih učinkov še prenaša v poslovanje in bo dodatno okrepil rezultate prihodnjih četrtletij.

    Za delničarje je takšna struktura kreditov dodatna prednost, saj lahko zagotavlja tudi dodatno delno zaščito pred inflacijo. Če višjo inflacijo spremlja višji euribor, se povečuje donosnost kreditov s spremenljivo obrestno mero. Ob krepkem trgu dela in rasti dohodkov, ki podpirata redno odplačevanje posojil, banka višje obrestne prihodke lahko pretvarja v rast dobička ter ohranja realno vrednost zaslužka. Ob obvladanih stroških depozitov in kreditnih izgubah takšno okolje ustvarja ugodne pogoje za krepitev vrednosti za delničarje, katerih končni donos je odvisen tudi od vrednotenja delnice ob nakupu.

    Pomembno oporo nadaljnji rasti poslovanja daje tudi močan slovenski trg dela. Po podatkih Sursa je bilo leta 2016 povprečno 915.000 delovno aktivnih, v drugem četrtletju letos pa že 1.001.000. Anketna brezposelnost zdaj znaša 3,8 odstotka, v povprečju leta 2016 pa osem odstotkov. Širša baza gospodinjstev z rednimi prihodki krepi kreditno sposobnost, povečuje potencial za varčevanje in podpira redno odplačevanje obveznosti, kar banki zagotavlja dobro osnovo za rast poslovanja. Spodbudni ostajajo tudi srednjeročni obeti, saj Umar za prihodnji leti pričakuje visoko zaposlenost in nizko stopnjo brezposelnosti, ob gospodarski rasti 2,5 odstotka leta 2027 in 2,3 odstotka leta 2028.

    Na ravni celotne skupine NLB se ob rasti poslovanja izboljšuje tudi stroškovna učinkovitost, saj prihodki rastejo hitreje od stroškov. V prvih devetih mesecih so poslovni prihodki skupine zrasli za približno sedem odstotkov, stroški pa za štiri odstotke. Poslovni izid pred oslabitvami in rezervacijami se je povečal za devet odstotkov, razmerje med stroški in prihodki pa izboljšalo na 44,9 odstotka. Ti podatki potrjujejo, da osnovno poslovanje pridobiva zagon precej hitreje, kot kaže približno 1,5-odstotna rast čistega dobička, ki so jo omejile višje oslabitve in rezervacije. Dodatno prednost predstavlja močna depozitna osnova. Skupina ima ob približno 20,1 milijarde evrov neto kreditov 25,4 milijarde evrov depozitov strank, kar ji zagotavlja trdno podlago za financiranje nadaljnje kreditne rasti.

    Delničarji deležni uspeha banke

    Močno poslovanje se odraža tudi v dividendah. Po junijskem izplačilu 6,92 evra bruto na delnico uprava in nadzorni svet predlagata še drugo izplačilo v enakem znesku. Delničarji bodo o njem odločali na skupščini 14. decembra, ob potrditvi pa bi bilo izplačano 22. decembra. Skupna letošnja dividenda bi tako dosegla 13,84 evra bruto za delnico oziroma 276,8 milijona evrov, kar predstavlja 55 odstotkov dobička iz leta 2025. Predlagano drugo izplačilo je že izločeno iz kapitalske osnove, zato ob izvedbi ne bi dodatno znižalo kapitalskih količnikov skupine. NLB tako združuje znatna izplačila delničarjem z ohranjanjem kapitala za nadaljnjo rast.

    NLB vse močneje priteguje vlagatelje, kar potrjuje izjemna rast števila delničarjev. Letos se je njihovo število povečalo s 5940 na 8889, torej za 2949 oziroma kar 49,65 odstotka. Med družbami v primerjalnem pregledu NLB izstopa z največjim prirastom tako po številu kot po odstotku novih delničarjev. Po številu dodatnih delničarjev prehiteva tudi Krko s prirastom 2540 in Petrol s 1703. Od leta 2022, ko je imela 3025 delničarjev, se je njena lastniška baza skoraj potrojila. Takšna širitev utrjuje položaj NLB med osrednjimi naložbami na Ljubljanski borzi in ustvarja dobro podlago za živahnejše trgovanje ter boljšo likvidnost domačega trga.

    Širši dostop vlagateljev bi lahko dodatno podprla predlagana delitev delnic, o kateri bodo delničarji prav tako odločali na decembrski skupščini. Vsaka obstoječa delnica bi se razdelila na pet delnic, njihovo skupno število pa bi se povečalo z 20 na 100 milijonov. Izvedba je predvidena za 8. februar 2027 oziroma morebiten poznejši datum. Delitev sama po sebi ne spremeni vrednosti naložbe ali lastniškega deleža, saj se ob petkrat večjem številu delnic referenčna cena posamezne delnice ustrezno zniža. Nižji znesek za nakup posamezne delnice pa olajša postopno vlaganje in natančnejše razporejanje manjših zneskov, kar bi lahko dodatno razširilo krog vlagateljev in spodbudilo trgovanje.

    Domači kapitalski trg bosta ob dobrih poslovnih izidih slovenskih družb dodatno okrepila širša uporaba individualnih naložbenih računov in predlagano zvišanje dovoljenih vplačil. Dodaten zagon bo prinesla tudi načrtovana uvedba hrvaških investicijskih računov. Pričakujemo, da bo del teh sredstev pritekel tudi na Ljubljansko borzo in povečal povpraševanje po slovenskih delnicah. Uspešno poslovanje družb, privlačne dividende, skladi ETF na domači trg in novi prilivi domačih ter regionalnih vlagateljev bodo tako širili bazo delničarjev, spodbujali trgovanje in krepili likvidnost domačega trga. Med družbami, ki bodo imele od tega korist, bo tudi NLB.

     

    Avtor je delničar NLB.

    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Blaž Brodnjak: Stanje v Sloveniji je postalo neznosno

    »Ta neskončni populizem je rakasto tkivo Slovenije,« je ocenil.
    Pija Kapitanovič 11. 11. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kdo je najslabše ocenjeni politik v zgodovini Delovega Barometra?

    Zoran Stevanović je na četrtem mestu: kako izstopajoč je njegov rezultat v primerjavi s preteklimi ocenami politikov?
    11. 11. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Je Dončić nergač? Morda, a 40 točk razlike nihče ne more spregledati

    Zvezdnik Los Angelesa dokazuje svojo raznovrstnost v napadu, niz zmag traja že šest tekem. Po odgovore o kakovosti moštva konec meseca v Teksas.
    Nejc Grilc 11. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    STEČAJ

    Kako varni so vaši prihranki pri neobankah N26, Revolut, Trade Republic

    Kaj se zgodi, če neobanka, kot je Revolut, propade? Preverili smo tudi, kakšne obrestne mere ponujajo za nevezane vloge.
    Aleksandar Lukić 11. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    V Ljubljano prihajajo filmske legende

    Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
    10. 11. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

    Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

    Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Sposobnosti vodenja nimamo v krvi, ampak se je naučimo

    Simona Špilak, kadrovska strokovnjakinja, o slovenskih vodjih, ki da so strokovni in vizionarski, a premalo zaupajo svojim sodelavcem.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Duol: Očeta na vrhu zamenjal sin, podjetje v preboj z napihljivimi hangarji

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2024 je Delova zvezda postal Duol.
    Nejc Gole 11. 11. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Jure Knez: V pandemiji se je pokazal pravi obraz Dewesofta

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Prvi je Dewesoft.
    Nejc Gole 10. 11. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

    Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
    10. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Ljubljanska borzaNLBdelniceborzna analiza

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Upravni odbor Nvidie razsoja o usodi Jensena Huanga

    Pojavila so se poročila o še eni aferi glavnega izvršnega direktorja Nvidie, potem ko je završala njegova romanca z žensko, ki jo sumijo vohunjenja za Kitajsko.
    12. 11. 2026 | 10:48
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    V pričakovanju starta

    Anže Lanišek: Domna Prevca sem na treningih premagoval, na tekmah ne

    Drugi najmočnejši slovenski adut v svetovnem pokalu v smučarskih skokih sezono začenja predvsem z željo, da bi dobro delo s treningov prenesel na tekme.
    12. 11. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Valižanska princesa uteho in zatočišče našla v naravi

    Marca 2024 je razkrila, da je zbolela za rakom, januarja lani pa sporočila, da je bolezen v remisiji.
    12. 11. 2026 | 10:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Eko sklad lahko krije celotno energetsko prenovo: Kdo je upravičen do pomoči

    Eko sklad omogoča do 100-odstotno financiranje nekaterih energetskih prenov. Preverite pogoje, višino pomoči in ukrepe, za katere jo lahko pridobite.
    Kaja Berlot 12. 11. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolenjska

    Medved napadel domačina v okolici Trebnjega, odpeljali so ga v bolnišnico

    Napad se je zgodil med jutranjim sprehodom, približno sto metrov od doma poškodovanega.
    12. 11. 2026 | 10:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Valižanska princesa uteho in zatočišče našla v naravi

    Marca 2024 je razkrila, da je zbolela za rakom, januarja lani pa sporočila, da je bolezen v remisiji.
    12. 11. 2026 | 10:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Eko sklad lahko krije celotno energetsko prenovo: Kdo je upravičen do pomoči

    Eko sklad omogoča do 100-odstotno financiranje nekaterih energetskih prenov. Preverite pogoje, višino pomoči in ukrepe, za katere jo lahko pridobite.
    Kaja Berlot 12. 11. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolenjska

    Medved napadel domačina v okolici Trebnjega, odpeljali so ga v bolnišnico

    Napad se je zgodil med jutranjim sprehodom, približno sto metrov od doma poškodovanega.
    12. 11. 2026 | 10:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    TRADICIJA

    Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

    Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

    NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
    5. 11. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

    Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

    Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

    Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    VEČ KOT 130 DRŽAV

    V Beograd prihaja ves svet: dogodek bi lahko spremenil podobo mesta

    Od 15. maja do 15. avgusta 2027 bo Beograd gostil prvo specializirano razstavo v regiji Zahodni Balkan.
    Promo Delo 5. 11. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vodno mesto Atlantis z novo podobo Sveta doživetij nadaljuje razvoj

    Prenovljena recepcija in garderobe prinašajo sodobnejšo ureditev ter prijetnejšo uporabniško izkušnjo.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 08:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Največja naložba v hrvaškem turizmu

    Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    BREZ ČAKANJA

    V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

    Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
    Vredno branja

    Slovenija odpira nove poti do zanesljive oskrbe s plinom

    Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
    Promo Delo 6. 11. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

    Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
    9. 11. 2026 | 14:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo