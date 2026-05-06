NLB z nekoliko manjšim dobičkom

Ob rasti kreditnega portfelja so se čiste obresti povečale, kljub nižji obrestni marži.

NLB je v prvih treh mesecih letos ustvarila 119,3 milijona evrov čistega dobička, kar je pet odstotkov manj kot v istem lanskem obdobju. Prihodki največje slovenske banke so se povečali za manj kot odstotek in v prvih treh mesecih dosegli 311,8 milijona evrov. Pri tem so se čisti obrestni prihodki medletno povečali za tri odstotke in dosegli 240,6 milijona evrov. V banki pojasnjujejo, da je rast posledica večjega kreditnega portfelja, medtem ko so se obrestne mere znižale. Iz poročila je razvidno, da je obrestna marža vseh sredstev znašala 3,07 odstotka, kar je 0,26-odstotne točke manj kot v prvih treh mesecih lani. Prav tako so se za osem odstotkov medletno povečale čiste provizije, ki so v prvih treh mesecih dosegle 86,6 milijona evrov. So se pa zmanjšali drugi bančni prihodki. V ...