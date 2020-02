NLB z novim članom vodstvene ekipe, Čehom Petrom Brunclikom

Ljubljana – Vodstveno ekipo NLB je danes okrepil Čeh Peter Brunclik, ki bo po pridobitvi licence Banke Slovenije prevzel funkcijo člana uprave za operativno poslovanje (COO). Po odhodu Lazsla Pelleja bo odgovoren bo za področje informacijske tehnologije, operativno poslovanje, nabavo in upravljanje poslovnih nepremičnin. V upravi, ki jo vodi Blaž Brodnjak, sta še Andreas Burkhardt in Archibald Kremser. Mandat člana uprave sicer traja pet let.



Brunclik (1979) ima 17 let poslovnih izkušenj na področju bančništva, storitev za stranke, procesnih izboljšav, elektronskega poslovanja in tehnologije. Pred prihodom v NLB je bil član uprave za IT in operativno poslovanje v banki Home Credit Philippines (od junija 2017), ki je del skupine Home Credit Group, mednarodnega ponudnika finančnih storitev, prisotnega v 11 državah Srednje in Vzhodne Evrope ter Azije in Severne Amerike.