Odkar so bile 14. novembra 2018 delnice NLB uvrščene v Prvo kotacijo Ljubljanske borze, globalna potrdila o lastništvu (GDR-ji) pa v trgovanje na Londonski borzi, se osredotočamo na ustvarjanje vrednosti za delničarje. Tako je zadnjih osem let NLB vztrajno rasla, se razvijala in krepila svoj položaj v Jugovzhodni Evropi, naši domači regiji. To pot in dosežke je znova prepoznala tudi Ljubljanska borza, ki je NLB v okviru svojih tradicionalnih nagrad za dosežke borznih družb znova razglasila za delnico leta Prve kotacije.

Pri izboru delnice leta Ljubljanska borza upošteva kriterije, kot so višina prometa, porast tečaja, porast prometa in število dni, ko se je z delnico trgovalo. Analiza je pokazala, da je bila delnica NLB v teh kategorijah znova pri vrhu. Za NLB je to že četrto tovrstno priznanje, saj je nagrado prejela tudi v letih 2021, 2023 in 2024. Leta 2022 pa je Ljubljanska borza prepoznala tudi prizadevanja banke na področju odnosov z vlagatelji in ji podelila nagrado za najboljše odnose z vlagatelji.

FOTO: Delo

Ko so bile pred nekaj več kot osmimi leti delnice NLB uvrščene na Ljubljansko borzo – šlo je za največjo prvo javno ponudbo delnic (IPO) v njeni zgodovini –, je delnica NLB trgovanje začela pri 51,50 evra, vrednost banke pa je znašala približno milijardo evrov. Danes znaša tržna kapitalizacija. Od IPO se je naša bilančna vsota povečala za 19,5 milijarde evrov oziroma za več kot 150 odstotkov in danes znaša 32,3 milijarde evrov. Z organsko rastjo in prevzemi v skupni vrednosti več kot 600 milijonov evrov smo pridobili 1,1 milijona novih strank ter danes na osmih trgih skrbimo za skoraj tri milijone strank, tako posameznikov kot podjetij.

Tudi za vlagatelje, ki so sodelovali v IPO in prejete dividende znova vložili v delnice NLB, je bilo to zelo donosno obdobje.

»Od uvrstitve na borzo so naši delničarji ustvarili skupni donos v višini 625 odstotkov, kar pomeni v povprečju več kot 28 odstotkov letno v zadnjih osmih letih. Vključno z drugim delom letošnje dividende, ki je predviden za izplačilo decembra, bo NLB od IPO svojim delničarjem izplačala že 59,94 evra dividend na delnico. To je več, kot je vsak vlagatelj ob IPO plačal za posamezno delnico (51,50 evra). Skupno smo delničarjem vrnili približno 1,2 milijarde evrov, kar je več, kot je bila vredna celotna banka na prvi dan borznega trgovanja. To je izjemen rezultat ustvarjanja vrednosti in jasen odraz naše zavezanosti k zagotavljanju donosov za delničarje,« je ob prejemu nagrade poudaril Archibald Kremser, član uprave NLB, odgovoren za finančno področje.

Tudi v prihodnje ostajamo zavezani izplačilom dividend v višini 50–60 odstotkov dobička, kar potrjuje naša strategija do leta 2030. Trenutno razmerje med izplačanimi dividendami in dobičkom znaša 55 odstotkov, kar nas trdno umešča v postavljeni razpon ter potrjuje našo zavezanost zagotavljanju privlačnih in vzdržnih donosov za delničarje.

»Ob tem pa ne počivamo. Že prihodnji mesec bodo delničarji glasovali o predlagani delitvi delnic v razmerju 1: 5. Če bo predlog potrjen, bodo delnice NLB od februarja dostopnejše širšemu krogu vlagateljev, zlasti malim vlagateljem, s čimer želimo prispevati tudi k večji likvidnosti delnice. Želimo si, da bi še več vlagateljev dobilo priložnost sodelovati pri nadaljnji rasti NLB,« je še dodal Kremser.

Vse več slovenskih delničarjev

FOTO: Delo

Najbolj ponosni pa smo na to, kdo so danes lastniki NLB. Čeprav je Republika Slovenija od IPO zmanjšala svoj lastniški delež v NLB s 35 odstotkov na 25 odstotkov in eno delnico, so pomembno vlogo prevzeli slovenski zasebni vlagatelji. Ob IPO je bilo v delniški knjigi približno 1.700 delničarjev, danes jih je več kot 9.000 – več kot petkrat toliko. K tej rasti so največ prispevali slovenski državljani, katerih število se je povečalo s približno 1.600 na skoraj 8.500, njihov lastniški delež pa z 1,4 na 7,5 odstotka. Skupaj s slovenskimi podjetji in institucijami imajo domači zasebni vlagatelji danes v lasti več kot 11 odstotkov NLB v primerjavi s približno 3 odstotki ob IPO. Skupaj z državo pa Slovenci neposredno obvladujemo več kot tretjino NLB.

V NLB smo ponosni na vse te številke, še bolj pa na to, kar se skriva za njimi: da vse več Slovencev v NLB ne vidi le svoje banke, temveč tudi družbo, katere del želijo biti in z njo soustvarjati prihodnost.

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