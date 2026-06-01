NLB zvišuje ponudbeno ceno za banko Addiko

Za avstrijsko banko s poslovno mrežo na Balkanu ponuja četrtino več kot tekmec Raiffeisen.

Največja slovenska banka v prostovoljni javni prevzemni ponudbi za odkup delnic banke Addiko zvišuje ponujeno ceno na 33,5 evra za delnico, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend. NLB se je za zvišanje odločila po tem, ko je tekmica za prevzem, avstrijska banka Raiffeisen sporočila, da je njeno prevzemno ponudbo sprejela ena od večjih lastnic banke srbski holding Alta. Poleg tega sta ponudbo Raiffeisna kot bolj verjetno podprla tudi uprava in nadzorni svet Addika. »Struktura cene v ponudbi NLB je preprosta in jo je mogoče v celoti ovrednotiti, saj ne vključuje nobenih pogojnih plačil, ki morda ne bi bila izplačana. V primerjavi s konkurenčno ponudbo je NLB že doslej ponujala privlačnejšo ceno, kar je navsezadnje prepoznala tudi uprava Addika. Po napovedanem zvišanju cene bo ...