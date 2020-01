Nomago podaljšal pogodbo z nogometnim klubom Udinese

Nomago bo do leta 2025 skrbel za prevoze in popotovanja italijanskega nogometnega prvoligaša Udinese Calcio. Članski ekipi in mladinskemu pogonu Udinese Calcio bo v vsakem trenutku na razpolago do 5 avtobusov Nomaga. Glavni izvršni direktor Nomaga Sandi Brataševec je glavnemu izvršnemu direktorju Udinese Calcio Francu Collavinu danes predal tudi nov avtobus, ki ga bo uporabljala članska ekipa in je eden izmed tehnološko najbolj naprednih in varnih na trgu.

Italija vse bolj pomemben trg za Nomgao

Sandi Brataševec je na konferenci predstavil tudi dosedanje poslovanje in dolgoročne načrte v Italiji, ki je eden izmed strateških trgov Nomaga. »Skupina Nomago je v letu 2019 ustvarila okoli 99 milijonov evrov bruto prihodkov. Konec lanskega decembra smo imeli že več kot 1100 zaposlenih, od česar jih je bilo dobrih 10 odstotkov v Italiji, kjer imamo tudi pomemben del našega voznega parka, ki v celoti šteje že prek 700 avtobusov. Alibus International je v letu 2019 v vozni park investiral prek 2 milijona evrov, skupina Nomago pa več kot 6 milijonov evrov.