Nomago prevzema upravljanje avtobusne postaje Ljubljana

Družba Nomago, ki je del skupine Slovenske železnice, bo s 1. julijem prevzela upravljanje avtobusne postaje v Ljubljani, največje avtobusne postaje v Sloveniji in enega najpomembnejših prometnih vozlišč za potnike v državi.

Po pridobitvi soglasja Agencije za varstvo konkurence so bili izpolnjeni še zadnji pogoji za zaključek transakcije. Ob prevzemu dejavnosti bo Nomago zaposlil tudi vse zaposlene dosedanjega upravljavca, s čimer bosta zagotovljena nemoteno poslovanje in nadaljnji razvoj storitev za potnike, so sporočili iz Nomaga.

Sprememba upravljavca avtobusne postaje za potnike ne prinaša bistvenih sprememb. »V najkrajšem možnem času bomo na avtobusni postaji v Ljubljani uvedli možnost plačila vozovnic z bančnimi karticami, ki je potnikom že na voljo na preostalih postajah Nomaga. Zaradi gradbenih del, ki sledijo celoviti prenovi območja ob Masarykovi cesti, bomo skupaj s Slovenskimi železnicami avtobusno postajo v kratkem preselili proti Metelkovi ulici na t. i. začasni južni terminal na območju nekdanjega parkirišča ob železniški postaji,« je ob tem napovedal Miha Tavčar, glavni izvršni direktor Nomaga.

Skupina Slovenske železnice se sicer že intenzivno pripravlja na gradnjo nove avtobusne postaje na Vilharjevi cesti. Nova postaja bo z več kot 40 peroni pomembno povečala zmogljivosti avtobusnega prometa, izboljšala pretočnost ter okrepila povezljivost med različnimi oblikami javnega potniškega prevoza.