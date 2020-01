Nomago skočil v nišo, ki se je odprla po propadu Adrie Airways  

Kdaj, kolikokrat in za koliko denaja

Nomago nadaljuje s širitvijo mednarodne mreže Nomago InterCity in uvaja prvo redno ter direktno avtobusno linijo, ki bo potnike iz Ljubljane in Novega mesta dnevno povezovala z letališčem v Zagrebu, so sporočili iz podjetja. Spomnimo, po propadu Adrie Airways se je del potnikov preusmeril na sosednja letališča (Graz, Trst, Zagreb, Benetke), Nomago pa je izkoristil poslovno priložnost. Z vpeljavo nove linije se je v mrežo Nomago InterCity vključilo še peto slovensko mesto, potniki iz okolice Novega mesta pa bodo - podobno kot potniki iz Ljubljane, Maribora, Šempetra pri Gorici in Bleda - dobili tudi povezave z večjimi italijanskimi, hrvaškimi, madžarskimi, nemškimi, slovaškimi in avstrijskimi mesti ter letališči.»Urniki odhodov iz Ljubljane in Novega mesta so v največji možni meri usklajeni z odhodnimi leti z zagrebškega letališča. Potnik iz Ljubljane bo za pot do zagrebškega letališča plačal od le 14,99 evra, iz Novega mesta pa od 10,99 evra. Nomago bo Ljubljano in Novo mesto z zagrebškim letališčem povezoval dvakrat dnevno, še do dvakrat dnevno pa že povezuje tudi slovensko in hrvaško prestolnico,« pojasnjujejo v Nomagu.