Norija zaradi umetne inteligence je napihnila borzo – kaj, če se ta sesuje?

Odkar je bil konec leta 2022 predstavljen chatgpt, se je vrednost ameriške borze povečala za kar 21 bilijonov (tisoč milijard) dolarjev. Samo deset podjetij – med njimi Amazon, Broadcom, Meta in Nvidia – je prispevalo več kot 55 odstotkov te rasti. Vsa so ujela val navdušenja nad umetno inteligenco in niso edina. V prvi polovici letošnjega leta je prav razcvet naložb v informacijsko tehnologijo poskrbel za celotno rast ameriškega BDP, tretjina vsega tveganega kapitala na Zahodu pa se je letos stekala v podjetja, povezana z umetno inteligenco. Razlog za to je prepričanje, da bo umetna inteligenca korenito preoblikovala gospodarstvo. V podjetju tveganega kapitala Sequoia Capital trdijo, da bo njen vpliv primerljiv, če ne celo večji od industrijske revolucije. Gavin Baker iz Atreides Managementa je lani v podkastu dejal, da pionirji umetne inteligence ne lovijo zgolj »desetin ali stotin bilijonov vrednosti«, ampak »tekmujejo, kdo bo ustvaril digitalnega boga«. Takšno prepričanje upravičuje kakršnekoli izdatke.