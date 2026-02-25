Noro bogati Kitajci v Dubaju

Kitajski denar, ki je pod drobnogledom tako doma kot na Zahodu, se seli v Zaliv.

Singapurski minister Lee Hsien Loong je nedavno dal nekaj nasvetov tujcem v tej mestni državi: »Prosim, malo manj razkazovanja svojega bogastva.« Priseljencem je svetoval, naj ne odpirajo dragih šampanjcev in ponoči ne ropotajo s svojimi ferariji. Takšno razsipavanje namreč lahko moti domačine. Na srečo so družbene norme v Dubaju drugačne, pravi Li Guo, ki se je preselil v to zalivsko mesto in je lastnik italijanskega športnega avtomobila. Gospod Li ni osamljen primer. Vse več premožnih kitajskih priseljencev se s svojim kapitalom seli v Dubaj. Stagnacija domačega gospodarstva in finančne sankcije Amerike nekatere silijo k razpršitvi premoženja. Številni zasebni vlagatelji se ozirajo onkraj Singapurja, ki je bil dolgo priljubljena destinacija najbogatejših Kitajcev, in iščejo drugo ...