Norveški logist odpira novo evropsko podružnico v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Norveški ponudnik logističnih storitev v teh dneh v Ljubljani išče lokacijo, kjer bo postavil novi center za podporo svojim podjetjem v tem delu Evrope, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Evropski direktor družbe Stolt Tank Containers Laurent Grandjean nam je pojasnil, zakaj so izmed 30 ponujenih lokacij kot najboljšo izbrali prav Ljubljano in kakšne načrte imajo v Sloveniji.

Mednarodna logistična skupina Stolt-Nielsen Limited, ki je bila ustanovljena na Norveškem, kotira na borzi v Oslu, upravlja največjo floto naprednih ladijskih tankerjev in drugih vrst transporta za prevoz utekočinjenih snovi ter njihovo varno shranjevanje. Prav tako so lastniki vodilnega ponudnika storitev s kontejnerskimi cisternami, imenovanega Stolt Tank Containers.