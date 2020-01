Nov krog iskanja ponudnika sistema Tetra

Ljubljana – Več kot štiri leta traja iskanje ponudnika za vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema Tetra za policijo, a postopek še ni blizu konca. Ministrstvo za notranje zadeve bo moralo javno naročilo ponoviti. Državna revizijska komisija je namreč zavrnila pritožbo Telekoma Slovenije.Državna revizijska komisija (Dkom) je lani ugodila pritožbi Iskratela in italijanskega Leonarda in razveljavila odločitev ministrstva za notranje zadeve, da sistem Tetra kupi pri Telekomu. Ministrstvo je zato vse ponudbe izločilo. Na to se je pritožil Telekom Slovenije. Dkom ta teden nepravilnosti pri ravnanju ministrstva ni ...