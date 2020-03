Nov papirni stroj že na poti v Palomo

Zahteven transport

Prevoz stroja bo zahteven zalogaj. Foto Paloma



Povečanje zmogljivosti

Sladki Vrh – V Palomi bodo predvidoma junija zagnali nov papirni stroj . Iz družbe so sporočili, da je največji del novega papirnega stroja, tako imenovani »Yankee cylinder«, na poti v tovarno Palome v Sladki Vrh. Gre za dolgo načrtovano naložbo, ki bo nadomestila 40 let stari papirni stroj 6.Naložba v nov papirni stroj predstavlja največjo investicijo v slovensko papirniško industrijo v zadnjih 40 letih in vključuje tudi sodobni preusmerjevalnik ter novo skladišče za matične zvitke. Vrednost naložbe niso razkrili, družba pa naj bi za to po poročanju medijev namenila med 40 in 50 milijonov evrov.V sladkogorski družbi bodo v ponedeljek ugasnili stari papirni stroj 6 in začeli za montažo novega. Kot so pojasnili, 115 ton težak del stroja trenutno potuje od pristanišča Reka do Sladkega Vrha, kamor naj bi prispel v ponedeljek popoldne: »Izjemno zahteven transport tovora bo predstavljal velik logističen zalogaj, saj je del stroja, ki prihaja v Sladki Vrh, dolg 8,75 metra, širok 4,94 metra, visok 5,10 metra in težak 115 ton. Skupaj z vlačilcem in podvozjem pa bo celoten transport dolg 36,12 metra, visok 5,3 metra in širok 4,94 metra, tehtal pa bo kar 191 ton.«Zaradi izjemnih dimenzij tovora bo njegov transport zelo zahteven in bo treba v ta namen odstraniti tudi številne ograje, prometne znake in semaforje ob trasi. V naslednjih tednih bodo dobavljeni še preostali deli novega stroja. Nato sledi montaža in testiranje stroja, njegov zagon pa je načrtovan za junij 2020.»Investicija bo povečala proizvodne kapacitete Palome na 90.000 ton letno. Vključuje novo enoto za pripravo papirne mase s širino 5,5 metra in hitrostjo obratovanja 2000 metrov na minuto. S tem načrtujemo tako zmanjšanje operativnih tveganj kot tudi izboljšanje učinkovitosti proizvodnje ter kakovosti papirja in končnih izdelkov,« je ob tem izjavil predsednik uprave PalomeTehnični direktor Skupine SHP in član uprave Palomepa je izpostavil, da bo Paloma bo s to investicijo postala kompetenčni center Skupine SHP za visokokakovostne izdelke higienskega papirja in vodilni proizvajalec v regiji Jugovzhodne Evrope in širše.