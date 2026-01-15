Nov rekord v konici odjema elektrike v Sloveniji

V četrtek, 8. januarja, so meritve porabe pri Elesu poskočile, dan je bil poseben, poroča Naš stik. Sneg je v prejšnjih dneh prekril dobršen del države, vključno s sončnimi elektrarnami, ki posledično niso mogle proizvajati elektrike. Temperature pa so se spustile krepko pod ničlo.

V Ljubljani je bilo med 8. in 9. uro zjutraj –9 stopinj Celzija, v Murski Soboti denimo –17, na Babnem polju pa so namerili celo –25 stopinj Celzija. Toplotne črpalke in drugi električni grelci so delovali s polno močjo.

In v tej uri je slovensko elektroenergetsko omrežje doseglo nov rekord. Odjem iz prenosnega omrežja je po podatkih sistemskega operaterja Eles v tej uri v povprečju znašal kar 2299,7 megavata (brez prištetih izgub).

To pomeni nov rekord v maksimalni konici odjema. Prejšnja rekordna vrednost sega v marec 2018, ko je odjem iz prenosnega omrežja v 13. uri dneva (med 12. in 13. uro) v povprečju znašal 2228 MW.

V vseh letih od 2016, ko konica porabe ni presegla 2000 MW, se je konica porabe dvignila nad to mejo. Večina konic porabe je v hladnih dneh decembra, januarja ali februarja, le 2018 so konico izmerili 1. marca. To je tudi eden od mogočih podatkov za oceno proizvodnje sončnih elektrarn, čeprav njihova učinkovitost skozi leto niha.