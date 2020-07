Nov vladni zakon o učinkoviti rabi energije

Energetski in podnebni načrt gre lahko v Bruselj Preberite še:

Individualni števci z daljinskim odčitavanjem

Pri graditvi in večjih prenovah stanovanjskih stavb z več kot 10 parkirnimi mesti bo potrebna namestitev infrastrukture tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pri novogradnjah ali prenovah stavb obvezne električne polnilnice

Ljubljana - Vlada je sprejela predlog zakona o učinkoviti rabi energije, ki določa ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, za povečanje učinkovite rabe energije in za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, ki so namenjeni doseganju zanesljive oskrbe z energijo in rabe obnovljivih virov energije.Zakon ureja splošne ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije, zahteve energetske učinkovitosti za proizvode ter zagotavljanje energetske učinkovitosti stavb. Nekatere določbe so enake določbam v trenutno veljavnem energetskem zakonu, nekatere pa so spremenjene ali dodane z namenom prenosa evropske zakonodaje v slovenski pravni red.Z omenjenim zakonom bodo področje energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije izločili iz energetskega zakona in ga prilagodili evropski zakonodaji.Bistvene spremembe zaradi prenosa evropske zakonodaje glede na določbe trenutno veljavnega energetskega zakona dopolnjujejo vsebinske zahteve iz direktive o energetski učinkovitosti stavb glede dolgoročne strategije prenove stavb; določajo merjenje porabljene energije in informacije o obračunu. Določbe so razdeljene posebej za merjenje porabe zemeljskega plina in posebej za merjenje porabe ogrevanja, hlajenja in sanitarne tople vode.Dopolnjujejo se tudi obveznosti iz direktive o energetski učinkovitosti glede delitve stroškov v večstanovanjskih stavbah. Vse nove stavbe, ki imajo centralni vir ogrevanja ali hlajenja ali se oskrbujejo iz sistemov daljinskega ogrevanja ali daljinskega hlajenja, bodo morale biti opremljene z individualnimi števci posebej za merjenje porabe toplote za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne tople vode. Omenjeni števci bodo morali imeti možnost daljinskega odčitavanja.Zakon ureja tudi polnilna mesta za električna vozila. Pri graditvi in večjih prenovah nestanovanjskih stavb, ki imajo več kot 10 parkirnih mest, je potrebna namestitev najmanj enega polnilnega mesta in infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable za vsaj eno na vsakih pet parkirnih mest, in sicer tako, da bo omogočeno hkratno polnjenje električnih vozil na vseh parkirnih mestih.Pri graditvi in večjih prenovah stanovanjskih stavb, ki imajo več kot 10 parkirnih mest, pa je potrebna namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu.Pri prihrankih energije pri končnih odjemalcih je na novo postavljena meja 100 megavatnih ur za dobavitelje trdnih goriv, pri sistemu upravljanja z energijo v javnem sektorju so opredeljene naloge odgovorne osebe, uvedena pa je tudi obveznost pregledov sistemov za avtomatizacijo in nadzor stavb.