Novi zakon: podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

Najpozneje do 7. junija prihodnje leto bo morala Slovenija uveljaviti zakone in druge predpise, ki bodo zagotovili uskladitev z evropsko direktivo o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanje.

Direktiva, ki je začela veljati junija leta 2023, prinaša največje spremembe na področju plačne enakosti v zadnjih desetletjih. Kljub temu se je Slovenija, tako kot številne druge članice EU, odločila z implementacijo počakati do zadnjega možnega roka.

Po podatkih Addleshaw Goddard’s Implementation Tracker deset držav članic – med njimi tudi Slovenija – do zdaj še ni sprejelo nobenih korakov za prenos direktive v nacionalno zakonodajo. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so za Delo odgovorili, da zakon že pripravljajo. Kakšen bo in za koga bo veljal?