Nova barva ohladi avtobus na temperaturo, nižjo od okolice

Londonski avtobusi imajo skrivno orožje proti vročini. Če jih gledamo od zgoraj, so pogosto beli, ne rdeči. Ta ukrep proti pretiranemu segrevanju, ki so ga leta 2004 uvedli z namenom, da bi bilo potovanje za potnike prijetnejše, zlasti za tiste v zgornjem nadstropju, so v celoti izvedli do leta 2020. Toda avtobusi se še vedno težko spopadajo z naraščajočimi temperaturami, leto 2025 pa je prineslo rekordno število pritožb potnikov zaradi vročine. Možna rešitev bi lahko bila v tem, da bi jih pobarvali še bolj belo. Skupina na Londonskem univerzitetnem kolidžu (UCL), ki jo vodi Joanis Papakonstantinu, je na dveh avtobusih streho premazala z materialom, ki odbija 93 odstotkov sončne svetlobe. Komercialna bela barva je odbije 84 odstotkov. Razlika se morda zdi majhna, vendar novi premaz s tem ...