Nova dimenzija logistike po zraku

Ideja o uporabi brezpilotnih letalnikov (t. i. dronov) v logistiki je prisotna tako rekoč vse od njihovega pojava na trgu. Desetletje razvoja teh letalnikov je prineslo izjemne preboje, čeprav za inovacije skrbi le nekaj več kot ducat zagonskih podjetij in industrijskih velikanov. Od leta 2019 je bilo na tem področju vloženih več kot tisoč patentov, vključno s 150 prebojnimi inovacijami. Tudi znanstvene raziskave ostajajo obsežne, objavljenih je bilo približno 1500 publikacij na temo logistike z droni, ugotavlja poročilo logističnega velikana Maersk.