Trgovinska politika EU pred težko usmeritvijo v Azijo, kakšna bo vloga Slovenije

Nova ameriška zunanjetrgovinska politika postavlja EU v zelo zahteven položaj. Poiskati mora nove trge za zmanjšanje odvisnosti od ZDA, pri tem pa zaščititi domačo industrijo pred preveliko ponudbo držav, ki EU vidijo kot alternativo ameriškemu trgu, in povečati konkurenčnost domačega poslovnega okolja. In čeprav Slovenija večino izdelkov izvozi v EU, se povečuje tudi njen delež izvoza v tretje države.

Kako velika je odvisnost EU od izvoza v ZDA?

Kakšna je razlika med ZDA in azijskimi trgi?

S kakšnimi težavami se bo spopadala EU ob preusmeritvi na nove trge?

Kakšna bo v tem prehodu vloga Slovenije?