Nova generacija kitajskih podjetij se širi po svetu

Ravnajo se po drugačnih pravilih kot njihovi predhodniki.

Še pred nekaj leti si je bilo težko predstavljati, da bi se kitajske blagovne znamke uveljavile v Ameriki. Danes pa lahko kupci na Manhattnu obiščejo 2800 kvadratnih metrov veliko trgovino Urban Revivo in si izberejo enega od trendovskih kosov tega kitajskega trgovca, ki so pravi hit na tiktoku, aplikaciji za kratke videe v lasti ByteDancea, prav tako kitajskega podjetja. Nato si lahko privoščijo še kavo z mlekom (caffè latte)​ v Luckin Coffeeju, ki je lokale na otoku začel odpirati lani, ali sladoled pri Mixueju, še enem kitajskem trgovcu, ki je tam nedavno odprl prodajalno. Kitajskih podjetij v tujini je vsako leto več, tako v bogatih kot revnih državah in v vse širšem naboru panog. Lani je BYD, kitajski proizvajalec električnih vozil, po prodaji prehitel Teslo, ameriškega velikana na ...