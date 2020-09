Nova naložbena priložnost

Kako naložba deluje in kaj vam ponuja

Pregled trgovanja na Borzi terjatev (leto 2018 in 2019). FOTO: Borza terjatev

Kaj pridobite z Borzo terjatev:

udobno in varno poslovanje (registracija po spletu, dostop do trgovalnega računa 24/7)

hitro in enostavno poslovanje (odprtje trgovalnega računa po spletu v le nekaj minutah, po spletu dostopate do podatkov, obračunov)

cenovno ugodnost (brezplačna registracija in vodenje trgovalnega računa)

nizko tveganje (terjatve v trgovalnem sistemu Borze terjatev so strogo pregledane, aktivne in zavarovane)

pričakovan 6 % letni donos ob ničnem nihanju portfelja

Obiščite spletno stran www.borzaterjatev.si , kjer lahko v nekaj trenutkih preverite svoj predvideni donos glede na višino vloženih sredstev in časovno trajanje naložbe. Dogovorite se za osebni ali spletni sestanek s svetovalcem na Borzi terjatev in začnite novo naložbo.

O Borzi terjatev

Družba Borza terjatev vlagateljem v Sloveniji že peto leto omogoča donosno naložbo po spletu. Spletna platforma Borze terjatev, ki se ponaša z varnim in sodobnim načinom poslovanja, je na voljo vsem tistim podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki bi svoja likvidna denarna sredstva radi oplemenitili.Borza terjatev omogoča preprosto plasiranje denarnih sredstev v nedospele poslovne terjatve in kratkoročna posojila dobro stoječih slovenskih podjetij in samostojnih podjetnikov. Za naše vlagatelje smo pripravili naložbeni produkt, ki je že prilagojen tržnim razmeram, ki jih narekuje epidemija bolezni covid-19. Portfelj sestavljajo aktivne terjatve, ki so prestale stroge interne varnostne preglede in so pretežno zavarovane pri zavarovalnici. Od svoje naložbe lahko pričakujete donose, konkurenčne obvezniškim vzajemnim skladom ob majhni izpostavljenosti do posameznega dolžnika. Denarna sredstva v tej naložbi pa niso izpostavljena nihanju borznih tečajev.Celotno poslovanje z Borzo terjatev je omogočeno po spletu, brez fizičnega stika in obenem skladno z zakonodajo in varnostnimi standardi. Trgovalni račun v le nekaj korakih odprete z udobja domače pisarne, uredite svoje naložbene nastavitve, nakažete denarna sredstva in aktivirate trgovanje. Sredstva se bodo samodejno plasirala glede na vaše naložbene preference.Svojo naložbo oz. trgovanje lahko spremljate prek uporabniškega vmesnika na www.borzaterjatev.si (dostopno 24 ur na dan, 7 dni v tednu), s katerim dostopate tudi do obračunov za knjiženje, ki jih mesečno prejmete tudi po elektronski pošti. Odprtje in vodenje trgovalnega računa sta za vlagatelje na Borzi terjatev brezplačna.Kontakti in dodatne informacije:Borza terjatev, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana01 810 73 73Borza terjatev (www.borzaterjatev.si) je upravljavec prve slovenske finančne platforme za vzajemno (angl. peer-to-peer) financiranje med podjetji. Borza terjatev malim in srednje velikim podjetjem omogoča financiranje na podlagi odstopa terjatev in hitra kratkoročna posojila za financiranje obratnih sredstev. Na drugi strani pa podjetjem z likvidnostnimi presežki ponuja malo tvegano in donosno naložbo po spletu. Finančna platforma Borza terjatev ima v tem trenutku 1100 članov, več kot 300 aktivnih uporabnikov, skupni obseg zagotovljenega financiranja je do danes presegel 192 milijonov EUR. Razvoj Borze terjatev prek Slovenskega podjetniškega sklada podpirata Republika Slovenija in Evropska unija.