Nova normalnost: priložnosti po obdobju koncentracije

Začetek leta 2026 na razvitih delniških trgih zaznamuje opazna sprememba dinamike, ki vlagateljem po eni strani ponuja več priložnosti, po drugi pa zahteva več selektivnosti in discipline. Po več letih, ko so globalne indekse v večini poganjala največja tehnološka podjetja, se rast postopoma širi še na drugi del trga. To daje signal, da se delniški cikel premika v zrelejšo fazo, kjer postajata kakovost dobičkov in gospodarska rast pomembnejša od samega navdušenja nad posameznimi temami.

V ZDA je vse bolj očitno, da donosi niso več skoncentrirani v peščici največjih podjetij, kar je pozitivno. Ko širši nabor podjetij in sektorjev začne sodelovati pri rasti, to zmanjšuje sistemsko tveganje in povečuje odpornost trga na posamezne negativne šoke. Takšna širitev običajno spremlja okolje, v katerem je gospodarstvo robustno, da podpira stabilno rast prihodkov podjetij.

Umetna inteligenca ostaja osrednji strukturni dejavnik, a se njena vloga spreminja. Če so pretekla leta zaznamovala predvsem pričakovanja, investicije in zgodbe o transformaciji, leto 2026 prinaša fazo preverjanja. Trgi bodo vse manj tolerantni do visokih vrednotenj brez jasne podpore v dobičkih. V ospredje prihajajo vprašanja, ali lahko ogromni kapitalski vložki dejansko prinesejo višjo produktivnost, višje marže in merljive poslovne učinke. Zgodba umetne inteligence se normalizira: iz univerzalnega navdušenja v selektivno razlikovanje med podjetji, ki tehnologijo uspešno monetizirajo, in tistimi, ki zaostajajo.

Pomemben okvir za to prilagoditev predstavlja monetarna politika. Ameriška centralna banka ostaja previdna, saj se inflacija sicer umirja, a ne dovolj hitro, da bi omogočila agresivno zniževanje obrestnih mer. Višja raven obrestne mere tako postaja nova normalnost. To neposredno vpliva na vrednotenja delnic: diskontna stopnja je višja, kar pomeni, da so stabilni denarni tokovi, močne bilance in cenovna moč podjetij bistveno pomembnejši kot prej.

V Evropi je slika bolj zadržana, a pozitivna. Evropska centralna banka opozarja, da inflacija v storitvenem sektorju ostaja trdovratna, kar omejuje prostor za sproščanje politike. Posledično so delniški obeti bolj razpršeni: panoge z reguliranimi prihodki, močnimi blagovnimi znamkami ali dolgoročnimi pogodbami imajo relativno prednost, medtem ko so najbolj ciklični in visoko zadolženi segmenti bolj izpostavljeni nihanjem. Evropa tako ne ponuja enotne zgodbe rasti, temveč mozaik priložnosti, ki zahtevajo selektiven pristop.

Japonska ostaja poseben primer med razvitimi trgi. Po letih deflacijskih pritiskov in šibke nominalne rasti se gospodarstvo postopoma premika v drugačen režim. Korporativne reforme, večja osredotočenost na donosnost kapitala in izboljšano upravljanje podjetij ostajajo pozitivni dejavniki za delnice. Hkrati pa fiskalna vprašanja in gibanje donosnosti državnih obveznic povečujejo občutljivost trga.

Skupna slika razvitih delniških trgov v letu 2026 je zato konstruktivna, a zahtevnejša. Okolje ne nagrajuje več pasivne izpostavljenosti ali slepega sledenja najbolj popularnim temam. Namesto tega v ospredje stopajo selektivnost, razumevanje poslovnih modelov in sposobnost ločevanja med cikličnimi nihanji ter dolgoročnimi strukturnimi trendi. Za vlagatelje to pomeni, da delnice ostajajo privlačen razred naložb, vendar uspeh vse bolj temelji na kakovosti odločitev.