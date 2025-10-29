Nova pridobitev Boscarola: kompleks v Senožečah pripravljen za najem

Družba Boscarol, d. o. o., je od Cimosa, d. d. – Avtomobilska industrija odkupila industrijski kompleks v Senožečah. Nakup je bil izveden po večmesečnih pregledih nepremičnine in usklajevanju pogojev, cena pa zaradi klavzule v pogodbi ni bila razkrita.

Kompleks zajema več kot 30.000 kvadratnih metrov zemljišča in 11.700 kvadratnih metrov neto tlorisne površine objektov. Vključuje tudi obsežno zunanje parkirišče, pisarniške prostore, kuhinjo in jedilnico, kar omogoča celovito upravljanje prostora.

Lokacija je strateško ugodna, saj je manj kot uro oddaljena od Ljubljane, Trsta, Kopra in Reke. To olajša mednarodno logistiko in distribucijo. Zaradi omejene ponudbe večjih industrijskih nepremičnin na območju Krasa in južne Primorske je kompleks zanimiv za industrijsko in poslovno rabo.

Družba Boscarol namerava kompleks prednostno oddajati v najem zainteresiranim partnerjem. Objekti so primerni tako za enega večjega najemnika kot za več manjših, saj je mogoče prilagoditi prostore za proizvodne, skladiščne ali pisarniške namene.

Po besedah Iva Boscarola je nepremičnina v dobrem stanju in že na voljo za najem. Zaradi velikosti in lege je kompleks primeren za podjetja, ki načrtujejo širitev ali selitev svojih dejavnosti v regijo.