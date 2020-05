Nova šefinja Združenja Manager je Petra Juvančič

Ljubljana – Vodenje Združenja Manager bo po predčasnem odhodukot izvršna direktorica prevzela, zdaj direktorica odnosov z javnostjo na Vzajemni. To bo v kratkem času že druga sprememba na vrhu tega združenja. Pred kratkim je namreč njegova predsednica postala Medeja Lončar , direktorica Siemensa Slovenije.»Pogosto pozabljamo, da smo podjetja ljudje. Tudi gospodarstvo smo ljudje. In samo ljudje smo tisti, ki s pametnim dialogom in sodelovanjem lahko prispevamo k uspešnemu okrevanju in razvoju, ki nam bo prinesel blaginjo,« je ob imenovanju povedala Juvančičeva, ki je sicer tudi kolumnistka časnika Delo.Lončarjeva je v ospredje postavila trajnostno voditeljstvo. »Zdaj imamo priložnost, da pospešimo razvoj novih tehnologij, razvijamo talente in nove kompetence skozi vseživljenjsko učenje. V gospodarstvu in družbi imamo odgovornost, da se agilno prilagajamo in iščemo nove poslovne modele ter procese – take, ki bodo prispevali k boljšemu življenju vseh nas,« pravi. Poudarja, da imajo podjetja, ki so bolj agilna, bolj zavzete zaposlene in tako lažje preživijo prve šoke in krizo, zato bo treba v prihodnosti krepiti odpornost podjetij in celotnega gospodarstva ter s tem tudi države na nove krize. Skladno s tem je združenje zasnovalo tri osrednje programske razvojne stebre: ljudje, novi poslovni modeli in priložnosti ter nove strateške dejavnosti in spremenjeni pogoji v obstoječih sektorjih.