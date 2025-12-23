Nova stanovanja cenejša, rabljena dražja

Stanovanjske nepremičnine so bile na četrtletni ravni cenejše za 1,1 odstotka, na medletni pa dražje za 2,7 odstotka. Število prodaj rabljenih družinskih hiš je bilo za okoli 15 odstotkov manjše kot četrtletje prej.

Nove stanovanjske nepremičnine (tj. nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so se po podražitvi v letošnjem drugem četrtletju (za 9,9 odstotka) tokrat pocenile, in sicer skupno za 10,6 odstotka. Cene novih stanovanj so upadle za 12 odstotkov, novih družinskih hiš pa za 1,6 odstotka.

Rabljene stanovanjske nepremičnine (tj. rabljena stanovanja in rabljene družinske hiše skupaj) so se na četrtletni ravni podražile za 0,8 odstotka. Pri rabljenih stanovanjih so cene zrasle za 0,8 odstotka, pri rabljenih družinskih hišah pa za 0,7 odstotka.

Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Mariboru (za 2,6 odstotka), sledile so podražitve v Ljubljani (za 2,4 odstotka) in preostali Sloveniji (za 0,1 odstotka).

V enem letu so se stanovanjske nepremičnine skupno podražile za 2,7 odstotka. Najbolj so zrasle cene novih družinskih hiš (za 6,9 odstotka), sledila so rabljena stanovanja (za 6,4 odstotka) in rabljene družinske hiše (za 3,5 odstotka), medtem ko so se cene novih stanovanj precej znižale (za 11,8 odstotka).

Koliko stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih

Skupna vrednost vseh stanovanjskih nepremičnin, prodanih v tretjem četrtletju, je znašala 469,7 milijona evrov. To je bilo za osem odstotkov manj kot v predhodnem četrtletju (510,8 milijona evrov), po drugi strani pa za več kot polovico, tj. za 56 odstotkov več od vrednosti prodaj v lanskem tretjem četrtletju (300,9 milijona evrov).

Skupno je bilo prodanih 2635 stanovanjskih nepremičnin oz. za približno desetino manj kot četrtletje prej.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin se je na četrtletni ravni prav tako zmanjšalo za desetino, medtem ko je bilo v primerjavi s povprečjem lanskega leta prodaj skoraj za tretjino več. Prodanih je bilo 2515 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je dosegla 433,5 milijona evrov.