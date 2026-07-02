V Novartisovi tovarni v Ljubljani delo za 300 strokovnjakov

»Če pomislimo, kaj vse mora biti brezhibno, da zdravilo varno doseže bolnika, ugotovimo, da se odličnost začne že daleč pred samim izdelkom. Začne se v tehnologiji, v sistemih za farmacevtsko proizvodnjo, v znanju in predvsem v ljudeh, ki strokovno in odgovorno sprejemajo pomembne odločitve,« je ob odprtju Novartisovega obrata za aseptično proizvodnjo v Ljubljani poudarila dr. Petra Štefanič Anderluh, generalna direktorica Novartisa v Sloveniji.

Tovarna, ki bo zaposlovala več kot 300 strokovnjakov, ima najsodobnejše izolatorske polnilne linije z letno zmogljivostjo več kot 30 milijonov brizg in vial, ponaša se z avtomatskimi kontrolnimi sistemi, sestavljalno-pakirnimi linijami ter zmogljivostjo mikrobiološkega laboratorija približno pol milijona testov na leto.

Po besedah generalne direktorice Novartisa v Sloveniji Petre Štefanič Anderluh podjetje stopa na eno tehnološko najzahtevnejših področij v panogi. Investicija je izraz zaupanja v znanje slovenskih strokovnjakov in v okolje, ki podpira razvoj novih tehnologij. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Proizvajali bomo zdravila, ki vsebujejo biološke učinkovine ter zdravila na podlagi RNA. Na voljo bomo imeli vse ključne tehnologije za proizvodnjo aseptičnih zdravil. To pomeni polnjenje raztopin v injekcijske brizge, viale ter liofilizacijo. Izvajamo že pakiranje brizg, vial ter sestavljanje brizg v varnostna ohišja, zelo kmalu pa tudi v avtoinjektorje.

Posebno vlogo v naši enoti ima kontrolni laboratorij, specializiran za mikrobiološke analize in analize delcev, ki s svojim delom podpira vse proizvodne lokacije v Novartisu kot tudi tehnični razvoj v Sloveniji,« je predstavila dvesto milijonov evrov vredno investicijo Manca Cirk, direktorica Aseptike Ljubljana.

Za zagotavljanje visoke učinkovitosti in kakovosti pri aseptični proizvodnji obrat vključuje polnilne linije z izolatorsko tehnologijo, liofilizacijo ter napredne linije za sestavljanje in pakiranje inijekcijskih brizg, samoinijektorjev in vial. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Poudarila je, da sodi aseptična proizvodnja med najzahtevnejše v farmacevtski industriji, procesi zahtevajo popoln nadzor nad čistimi prostori ter dosledno izvedbo vsakega koraka. Kakovost ni cilj, ampak izhodišče.

Vsi pomembnejši del korporacije

Sposobnost zanesljive proizvodnje visokokakovostnih zdravil v velikem obsegu je ključna, je dodal Jurg Winters, globalni vodja proizvodne platforme Aseptika v Novartisu.

»Zato je sedanji mejnik tako pomemben. Slovenija postaja vse pomembnejši del naše globalne mreže Novartis. Strokovno znanje, predanost in zmogljivosti, ki se razvijajo, neposredno pripomorejo k naši sposobnosti, da pomagamo bolnikom po vsem svetu. Naložbe v Sloveniji izražajo naše zaupanje v talent, predanost in inovativni duh ekip, ki tu vsak dan delajo,« je dejal.

Naložba v tovarno v Ljubljani je del več kot 600 milijonov evrov vrednega investicijskega cikla Novartisa v Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Naložba v tovarno v Ljubljani, ki jo je z nepovratnimi sredstvi približno 6,5 milijona evrov podprla tudi vlada, je del več kot 600 milijonov evrov vrednega investicijskega cikla farmacevtskega giganta Novartis v Sloveniji. Po besedah Petre Štefanič Anderluh je Novartis v Sloveniji v okviru tega precej okrepil zmogljivosti na področju raziskav, razvoja in proizvodnje ter utrdili pomen kot ena ključnih lokacij v globalni mreži korporacije.

Novartis je na začetku letošnjega leta odprl nov večnamenski proizvodni obrat, v katerem izdelujejo učinkovine za inovativna zdravila, v zaključni fazi pa imajo še naložbo Biokampus v Mengšu.

Opozorila je, da je za to, da bo podjetje lahko uspešno tudi v prihodnje in dolgoročno, ključno, da bo država znala zagotoviti konkurenčno in tudi stabilno gospodarsko okolje. »Takšno, kjer se za nadaljnje investicije ne bomo odločali samo zaradi vrhunskega znanja naših strokovnjakov, ampak kjer bodo jasna pravila, kjer bodo postopki hitri in učinkoviti ter kjer bo opazna tudi vsesplošna podpora inovacijam.«

Pomembna panoga za državo

Zdravstveni minister Tadej Ostrc je investicijo označil tudi kot poklon slovenskemu vrhunskemu znanju. »Naš skupni cilj v zdravstvu je bolnikom zagotoviti pravočasen dostop do varnih, učinkovitih, kakovostnih in inovativnih terapij. Partnerstvo med državo, medicinsko stroko in napredno industrijo je ključno za uresničevanje tega cilja. Vsaka takšna investicija v Sloveniji hkrati pomeni tudi naložbo v razvoj prihodnjih generacij vrhunskih strokovnjakov.«

. Naložbe v Sloveniji izražajo naše zaupanje v talent, predanost in inovativni duh ekip, ki tu vsak dan delajo,« je dejal Jurg Winters. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Podpredsednik vlade in minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je farmacevtsko panogo označil kot generatorja zaposlovanja, razvoja in dodane vrednosti. Slovenija je prva v srednji in vzhodni Evropi po proizvodnji zdravil in deveta v EU.

»Uspelo ji je, ker je imela močne temelje, dva močna centra farmacije, ki sta spodbujala izobraževanje pravih profilov zaposlenih ter sta investirala v raziskave in razvoj. In ker smo se pravočasno odprli ter pripravili ekosistem, ki panogi omogoča dodatno rast,« je ocenil razloge, da je Slovenija postala ena vodilnih farmacevtskih lokacij v Evropi.

Farmacija in biotehnologija pri nas sta globalno konkurenčni, tekmujeta z znanjem, dosegata visoko dodano vrednost, je poudaril gospodarski minister Anže Logar, »to je kombinacija, vredna strateške izbire«.

Kar je zelo pomembno, je dejal, saj bo potreba po inovativnih zdravilih in naprednih terapijah v prihodnjih desetletjih samo še rasla, farmacija je ena ključnih industrij prihodnosti.«

Dodal je, da na vladi slišijo opozorila o izzivih, s katerimi se panoga spopada. Izpostavil je kader ter vprašanje konkurenčnega in regulatornega okolja. »Jemljemo jih resno, saj se zavedamo, da nobena subvencija ne nadomesti pomanjkanja ukrepov na teh področjih.«