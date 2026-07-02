  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    V Novartisovi tovarni v Ljubljani delo za 300 strokovnjakov

    Investicija v obrat za aseptično proizvodnjo, kjer bodo polnili biološka zdravila in zdravila na podlagi RNA, je 200 milijonov evrov.
    Aseptična proizvodnja sodi med najzahtevnejše v farmacevtski industriji, procesi zahtevajo popoln nadzor nad čistimi prostori ter dosledno izvedbo vsakega koraka. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Aseptična proizvodnja sodi med najzahtevnejše v farmacevtski industriji, procesi zahtevajo popoln nadzor nad čistimi prostori ter dosledno izvedbo vsakega koraka. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Milka Bizovičar
    2. 7. 2026 | 19:04
    6:01
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    »Če pomislimo, kaj vse mora biti brezhibno, da zdravilo varno doseže bolnika, ugotovimo, da se odličnost začne že daleč pred samim izdelkom. Začne se v tehnologiji, v sistemih za farmacevtsko proizvodnjo, v znanju in predvsem v ljudeh, ki strokovno in odgovorno sprejemajo pomembne odločitve,« je ob odprtju Novartisovega obrata za aseptično proizvodnjo v Ljubljani poudarila dr. Petra Štefanič Anderluh, generalna direktorica Novartisa v Sloveniji.

    image_alt
    Odprtje tovarne v Mengšu velik mejnik tudi za Novartis

    Tovarna, ki bo zaposlovala več kot 300 strokovnjakov, ima najsodobnejše izolatorske polnilne linije z letno zmogljivostjo več kot 30 milijonov brizg in vial, ponaša se z avtomatskimi kontrolnimi sistemi, sestavljalno-pakirnimi linijami ter zmogljivostjo mikrobiološkega laboratorija približno pol milijona testov na leto.

    Po besedah generalne direktorice Novartisa v Sloveniji Petre Štefanič Anderluh podjetje stopa na eno tehnološko najzahtevnejših področij v panogi. Investicija je izraz zaupanja v znanje slovenskih strokovnjakov in v okolje, ki podpira razvoj novih tehnologij. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Po besedah generalne direktorice Novartisa v Sloveniji Petre Štefanič Anderluh podjetje stopa na eno tehnološko najzahtevnejših področij v panogi. Investicija je izraz zaupanja v znanje slovenskih strokovnjakov in v okolje, ki podpira razvoj novih tehnologij. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    »Proizvajali bomo zdravila, ki vsebujejo biološke učinkovine ter zdravila na podlagi RNA. Na voljo bomo imeli vse ključne tehnologije za proizvodnjo aseptičnih zdravil. To pomeni polnjenje raztopin v injekcijske brizge, viale ter liofilizacijo. Izvajamo že pakiranje brizg, vial ter sestavljanje brizg v varnostna ohišja, zelo kmalu pa tudi v avtoinjektorje.

    Posebno vlogo v naši enoti ima kontrolni laboratorij, specializiran za mikrobiološke analize in analize delcev, ki s svojim delom podpira vse proizvodne lokacije v Novartisu kot tudi tehnični razvoj v Sloveniji,« je predstavila dvesto milijonov evrov vredno investicijo Manca Cirk, direktorica Aseptike Ljubljana.

    Za zagotavljanje visoke učinkovitosti in kakovosti pri aseptični proizvodnji obrat vključuje polnilne linije z izolatorsko tehnologijo, liofilizacijo ter napredne linije za sestavljanje in pakiranje inijekcijskih brizg, samoinijektorjev in vial. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Za zagotavljanje visoke učinkovitosti in kakovosti pri aseptični proizvodnji obrat vključuje polnilne linije z izolatorsko tehnologijo, liofilizacijo ter napredne linije za sestavljanje in pakiranje inijekcijskih brizg, samoinijektorjev in vial. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Poudarila je, da sodi aseptična proizvodnja med najzahtevnejše v farmacevtski industriji, procesi zahtevajo popoln nadzor nad čistimi prostori ter dosledno izvedbo vsakega koraka. Kakovost ni cilj, ampak izhodišče.

    Vsi pomembnejši del korporacije

    Sposobnost zanesljive proizvodnje visokokakovostnih zdravil v velikem obsegu je ključna, je dodal Jurg Winters, globalni vodja proizvodne platforme Aseptika v Novartisu.

    »Zato je sedanji mejnik tako pomemben. Slovenija postaja vse pomembnejši del naše globalne mreže Novartis. Strokovno znanje, predanost in zmogljivosti, ki se razvijajo, neposredno pripomorejo k naši sposobnosti, da pomagamo bolnikom po vsem svetu. Naložbe v Sloveniji izražajo naše zaupanje v talent, predanost in inovativni duh ekip, ki tu vsak dan delajo,« je dejal.

    Naložba v tovarno v Ljubljani je del več kot 600 milijonov evrov vrednega investicijskega cikla Novartisa v Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo 
    Naložba v tovarno v Ljubljani je del več kot 600 milijonov evrov vrednega investicijskega cikla Novartisa v Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo 

    Naložba v tovarno v Ljubljani, ki jo je z nepovratnimi sredstvi približno 6,5 milijona evrov podprla tudi vlada, je del več kot 600 milijonov evrov vrednega investicijskega cikla farmacevtskega giganta Novartis v Sloveniji. Po besedah Petre Štefanič Anderluh je Novartis v Sloveniji v okviru tega precej okrepil zmogljivosti na področju raziskav, razvoja in proizvodnje ter utrdili pomen kot ena ključnih lokacij v globalni mreži korporacije.

    Novartis je na začetku letošnjega leta odprl nov večnamenski proizvodni obrat, v katerem izdelujejo učinkovine za inovativna zdravila, v zaključni fazi pa imajo še naložbo Biokampus v Mengšu.

    Opozorila je, da je za to, da bo podjetje lahko uspešno tudi v prihodnje in dolgoročno, ključno, da bo država znala zagotoviti konkurenčno in tudi stabilno gospodarsko okolje. »Takšno, kjer se za nadaljnje investicije ne bomo odločali samo zaradi vrhunskega znanja naših strokovnjakov, ampak kjer bodo jasna pravila, kjer bodo postopki hitri in učinkoviti ter kjer bo opazna tudi vsesplošna podpora inovacijam.«

    Pomembna panoga za državo

    Zdravstveni minister Tadej Ostrc je investicijo označil tudi kot poklon slovenskemu vrhunskemu znanju. »Naš skupni cilj v zdravstvu je bolnikom zagotoviti pravočasen dostop do varnih, učinkovitih, kakovostnih in inovativnih terapij. Partnerstvo med državo, medicinsko stroko in napredno industrijo je ključno za uresničevanje tega cilja. Vsaka takšna investicija v Sloveniji hkrati pomeni tudi naložbo v razvoj prihodnjih generacij vrhunskih strokovnjakov.«

    . Naložbe v Sloveniji izražajo naše zaupanje v talent, predanost in inovativni duh ekip, ki tu vsak dan delajo,« je dejal Jurg Winters. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    . Naložbe v Sloveniji izražajo naše zaupanje v talent, predanost in inovativni duh ekip, ki tu vsak dan delajo,« je dejal Jurg Winters. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Podpredsednik vlade in minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je farmacevtsko panogo označil kot generatorja zaposlovanja, razvoja in dodane vrednosti. Slovenija je prva v srednji in vzhodni Evropi po proizvodnji zdravil in deveta v EU.

    »Uspelo ji je, ker je imela močne temelje, dva močna centra farmacije, ki sta spodbujala izobraževanje pravih profilov zaposlenih ter sta investirala v raziskave in razvoj. In ker smo se pravočasno odprli ter pripravili ekosistem, ki panogi omogoča dodatno rast,« je ocenil razloge, da je Slovenija postala ena vodilnih farmacevtskih lokacij v Evropi.

    Farmacija in biotehnologija pri nas sta globalno konkurenčni, tekmujeta z znanjem, dosegata visoko dodano vrednost, je poudaril gospodarski minister Anže Logar, »to je kombinacija, vredna strateške izbire«.

    Kar je zelo pomembno, je dejal, saj bo potreba po inovativnih zdravilih in naprednih terapijah v prihodnjih desetletjih samo še rasla, farmacija je ena ključnih industrij prihodnosti.«

    Dodal je, da na vladi slišijo opozorila o izzivih, s katerimi se panoga spopada. Izpostavil je kader ter vprašanje konkurenčnega in regulatornega okolja. »Jemljemo jih resno, saj se zavedamo, da nobena subvencija ne nadomesti pomanjkanja ukrepov na teh področjih.«

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi obrat v Mengšu tudi priznanje slovenskemu znanju

    Z novim obratom za proizvodnjo virusnih vektorjev Novartis Slovenija vstopa na področje celičnih in genskih terapij.
    Milka Bizovičar 5. 2. 2025 | 20:50
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Učinkovito inoviranje

    Strategija razvoja inoviranja je svetilnik v organizaciji

    Za učinkovito inoviranje je med ključnimi točkami sodelovanje gospodarstva in akademske sfere, in to pri prebojnih raziskavah.
    Milka Bizovičar 9. 1. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Vsakomur priporočam daljšo izkušnjo v tujini

    Z Boštjanom Čehom o nabiranju izkušenj v tujini, vrnitvi v družinsko podjetje, o cilju postaviti Slovenijo ob bok najinovativnejših biotehnoloških držav.
    Milka Bizovičar 13. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kočevje

    Yaskawin evropski center robotike je doma v Kočevju

    Odprli nove proizvodne prostore in distribucijski center enega od štirih največjih proizvajalcev industrijskih robotov na svetu, Yaskawe.
    Simona Fajfar 30. 6. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Belopeška jezera

    Skrivnostni smrti pri Belopeških jezerih. Najprej našli orožje, nato trupli

    Zelo nenavadno je, da matere in sina toliko časa niso pogrešali njuni svojci, prijatelji ali sodelavci.
    Tina Horvat 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Odilo Globočnik

    Nacistični zločinec slovenskega rodu Odilo Globočnik končno brez groba in imena

    Odilo Globočnik velja za soizumitelja plinskih celic in snovalca koncepta uničevalnega taborišča.
    Tina Horvat 1. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodi

    Guardian pohodniško pot v slovenskih Alpah razglasil za eno najboljših v Evropi

    Britanski medij je na seznam najboljših pohodniških poti na stari celini uvrstil tudi pot od Kranjske Gore do Čedada.
    1. 7. 2026 | 14:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Na območju Belopeških jezer našli trupli slovenskih pohodnikov

    Osebi sta najverjetneje umrli v začetku junija. Našla ju je skupina mimoidočih pohodnikov.
    1. 7. 2026 | 07:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vodenje v podjetjih

    Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

    Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
    Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

    Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Absentizem

    Režimi bolniške odsotnosti po novem v e-obliki

    Zavarovancem bodo navodila avtomatično na voljo na portalu zVem. Kdor ga nima, bo moral sam poskrbeti za obveščenost.
    Barbara Hočevar 1. 7. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Demenca

    Pravočasna diagnoza demence je boljša prognoza (VIDEO)

    Demenca vpliva na življenje približno 150.000 ljudi v Sloveniji, saj za vsakim človekom z demenco stojijo najmanj trije oskrbovalci.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Novartisfarmacijanaložbeaseptična proizvodnjazdravila

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropa na preizkušnji

    Adam Michnik: Janša me spominja na poljsko desnico, v njem je tudi nekaj Orbána

    Brez svobodnih medijev ni demokracije, opozarja eden od najvidnejših poljskih intelektualcev in nekdanji disident.
    Jure Kosec 2. 7. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Nemčija je glede selektorja povedala svoje

    Presenetljivo bi bilo, če Julian Nagelsmann po polomu na mundialu v naslednjih dneh ne bi zapustil selektorskega mesta. Jürgen Klopp favorit za naslednika.
    2. 7. 2026 | 19:57
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Dars

    Andrej Ribič odhaja z vrha Darsa: »To je v korist Darsa, da ga razbremenim«

    Kaj je zaznamovalo njegov mandat in kaj bodo naloge prihodnje Darsove uprave?
    Nejc Gole 2. 7. 2026 | 19:37
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Novartis

    V Novartisovi tovarni v Ljubljani delo za 300 strokovnjakov

    Investicija v obrat za aseptično proizvodnjo, kjer bodo polnili biološka zdravila in zdravila na podlagi RNA, je 200 milijonov evrov.
    Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 19:04
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Saša bi rada tako kot fantje polne Stožice

    Kapetanka naše ženske reprezentance Saša Planinšec ne skriva veselja ob uvrstitvi v finale evropske lige s Švedsko. Za njo je imenitna sezona na Poljskem.
    Siniša Uroševič 2. 7. 2026 | 19:03
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Dars

    Andrej Ribič odhaja z vrha Darsa: »To je v korist Darsa, da ga razbremenim«

    Kaj je zaznamovalo njegov mandat in kaj bodo naloge prihodnje Darsove uprave?
    Nejc Gole 2. 7. 2026 | 19:37
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Novartis

    V Novartisovi tovarni v Ljubljani delo za 300 strokovnjakov

    Investicija v obrat za aseptično proizvodnjo, kjer bodo polnili biološka zdravila in zdravila na podlagi RNA, je 200 milijonov evrov.
    Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 19:04
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Saša bi rada tako kot fantje polne Stožice

    Kapetanka naše ženske reprezentance Saša Planinšec ne skriva veselja ob uvrstitvi v finale evropske lige s Švedsko. Za njo je imenitna sezona na Poljskem.
    Siniša Uroševič 2. 7. 2026 | 19:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Na ta način lahko znižate dohodnino

    Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
    29. 6. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

    Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
    Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

    Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

    Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
    26. 6. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kartica, ki krije vse: brez nje lahko dopust hitro postane precej dražji

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    1. 7. 2026 | 13:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo