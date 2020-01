Slovenske podružnice multinacionalk sprejele ukrepe zaradi koronavirusa. Katere?

Pri nekaterih podjetjih v Sloveniji, ki so del velikih mednarodnih organizacij, smo preverili, ali so sprejeli ukrepe v povezavi s koronavirusom. Kot multinacionalne družbe se zaposleni npr. dnevno odpravljajo na službene poti po vsem svetu. Ali že lahko govorijo o škodi, nastali zaradi pojava virusa? Prejeli smo dva odgovora, STA pa je objavil ukrepe, ki so jih sprejeliv v Gorenju. Iz Novartisa so sporočili, da natančno spremljajo razmere, »natančno spremljamo obvestila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in drugih agencij« in so redno v stiku z lokalnimi poslovnimi enotami v prizadeti regiji. Glavna skrb je zdravje in ...