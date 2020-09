Novartis s trajnostno obveznico za 1,85 milijarde evrov

Iskanje novih pristopov sodobne farmacije

Novartis si trenutno prizadeva podpreti globalna zdravstvena prizadevanja za obravnavo bolezni, kot sta malarija in gobavost, poudarja izvršni direktor Vas Narasimhan. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Ljubljana – Novartis je danes objavil izdajo trajnostne obveznice (SLB – Sustainability-Linked Bond) v vrednosti 1,85 milijarde evrov. S tem je okrepil svojo zavezanost okoljskim, družbenim in upravljavskim načelom ter ciljem dostopnosti do 2025, ki jih je objavil v začetku septembra, so zapisali v sporočilu za javnost.S prvo trajnostno obveznico v zdravstveni industriji je družba okrepila zavezanost za razširitev dostopnosti svojih zdravil. Novartis želi s svojimi strateškimi inovativnimi terapijami za 200 odstotkov povečati doseg bolnikov v državah z nizkimi in srednjimi dohodki ter za 50 odstotkov izboljšati dostop do svojih globalnih zdravstvenih programov proti gobavosti, malariji, Chagasovi bolezni in bolezni srpastih celic. Z izpolnitvijo teh ciljev bi Novartis po svojih ocenah lahko dosegel več kot 24 milijonov bolnikov na različnih terapevtskih področjih.»Novartis si že desetletja prizadeva za izboljšanje dostopa do zdravil in reševanje globalnih zdravstvenih izzivov. Trenutno si prizadevamo podpreti globalna zdravstvena prizadevanja za obravnavo bolezni, kot sta malarija in gobavost, nadaljevanje novih raziskav na področju tropskih bolezni in zagotavljanje dostopa do naših novih zdravil v državah z nizkimi in srednjimi dohodki,« je povedal, izvršni direktor Novartisa. »Današnja objava je še en pomemben korak na poti vključevanja okoljskih, družbenih in upravljavskih načel v središče našega poslovanja, merjenja našega napredka, odgovornosti in dokazovanja naše zaveze izpolnitvi obljube, da razširimo globalni dostop do naših zdravil.«Približno dve milijardi ljudi na svetu nima dostopa do osnovnih zdravil in zdravstvenega varstva, sto milijonov ljudi pa vsako leto zaradi zdravstvenih stroškov obuboža. Slabi zdravstveni sistemi v državah z nizkimi in srednjimi dohodki tudi ovirajo pravočasno prepoznavanje bolezni in začetek zdravljenja, navajajo v družbi.Nova obveznica je prva tovrstna v zdravstveni industriji in prva trajnostna obveznica, ki vključuje družbene cilje. To pomeni, da bodo imetniki obveznic upravičeni do višjega zneska obresti, če Novartis ne bo izpolnil ciljev za razširitev dostopa do svojih inovativnih zdravil in obravnavo ključnih globalnih zdravstvenih izzivov, tj. dveh področij, na katerih lahko ustvarja največjo vrednost za družbo. Novartis bo predložil letna poročila o doseganju ključnih kazalnikov uspešnosti, ki so podlaga ciljem za dostopnost zdravil do leta 2025, vključno s poročili o zanesljivosti, ki jih bo pripravil zunanji preveritelj.Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, je Novartis pridobil dve ločeni mnenji drugih strank, ki potrjujeta zanesljivost in ustreznost ključnih kazalnikov uspešnosti in ciljev. Prvo mnenje o družbenih koristih ciljev dostopnosti zdravil do 2025 je pripravila fundacija Access Medicine Foundation, neodvisna, neprofitna organizacija, ki se osredotoča na dostop bolnikov do zdravil v državah z nizkimi in srednjimi dohodki. Drugo mnenje je pripravilo podjetje Sustainalytics, uveljavljena svetovalna organizacija s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju okoljskih, družbenih in upravljavskih načel. Mnenje se nanaša na družbene koristi ciljev dostopnosti zdravil do 2025 in uskladitev te obveznice z Načeli trajnostnih obveznic, ki jih je objavilo mednarodno združenje kapitalskih trgov (ICMA – lnternational Capital Markets Association).