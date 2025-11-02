Novartis z nakupom Avidityja Biosciences stavi na terapije RNA

Švicarski farmacevt Novartis je minuli teden sporočil, da bo za približno 12 milijard dolarjev v gotovini prevzel ameriško biotehnološko družbo Avidity Biosciences. Ponudba znaša 72 dolarjev na delnico, kar predstavlja približno 46-odstotni pribitek na zadnji tečaj pred objavo. Posel krepi Novartisovo usmeritev v redke in genetsko pogojene nevromišične bolezni ter prinaša v skupino tri pozne klinične programe na podlagi tehnologije AOC (antibody-oligonucleotide conjugates), poroča Reuters.

Avidity Biosciences iz San Diega je pionir pristopa AOC, ki z monoklonskim protitelesom usmerjeno dostavlja oligonukleotide (siRNA ali PMO) v mišično tkivo in tako modulira izražanje tarčnih genov. Podjetje je platformo razvijalo najprej za nevromišične indikacije, nato pa širilo tudi proti kardiologiji in imunologiji, navajajo na svoji spletni strani.

Za Novartis je to eden največjih poslov v zadnjem desetletju in nadaljevanje strategije diverzifikacije prihodkov pred iztekom patentne zaščite nekaterih nosilnih zdravil. Trg je po objavi reagiral različno: delnica Avidityja je poskočila za okoli 40 do 45 odstotkov, medtem ko je Novartisova malce zdrsnila.

Kako bo posel strukturiran

Novartis ponuja 72 dolarjev za delnico v gotovini. Skupna vrednost transakcije je približno 12 milijard dolarjev. Pred zaključkom bo Avidity izločil zgodnje kardiološke programe v samostojno družbo (Spinco), medtem ko bo Novartis prevzel ključne postklinične programe za genetske nevromišične bolezni. Časovnica predvideva prve morebitne dobave novih zdravil pred letom 2030, če bo razvoj potekal po načrtih, poroča Reuters.

Tehnologija AOC povezuje specifičnost protiteles z natančnostjo oligonukleotidov: protitelo se veže na receptor TfR1 in v mišico dostavi terapevtski siRNA ali PMO, ki utiša ali popravi patološko izražanje gena. Cilj je večja učinkovitost pri manjših odmerkih, z nadzorovanim razmerjem protitelo – zdravilna učinkovina ter izboljšano obstojnostjo v tkivih. To je posebej relevantno pri boleznih, kot so različne oblike mišičnih distrofij.

Uprava transakcijo uokvirja kot pospešek tako imenovanemu strateškemu stebru xRNA in krepitev nevroznanstvene veje podjetja. Podjetje pričakuje, da kombinacija treh poznih programov in platforme AOC odklepa večmilijardne priložnosti v prihodnjem desetletju. Gre za največji posel pod vodstvom izvršnega direktorja Vasa Narasimhana po daljšem obdobju selektivnih prevzemov in licenčnih dogovorov, so sporočili iz Novartisa.

Kako so se odzvali trgi

Po objavi je Avidity poskočil za približno 44 odstotkov, Novartis pa je okrog 1,5 odstotka vrednosti izgubil. Nekateri analitiki opozarjajo na časovnico posla – tik pred ključnimi poznokliničnimi branji prihodnje leto –, kar po njihovem mnenju prinaša dodatno razvojno tveganje, ki pa ga Novartis ocenjuje kot »ustrezno«.

Prevzem bo moral pridobiti standardna soglasja regulatorjev konkurence in varstva trga kapitala v ZDA in Švici. Novartis v sporočilu poudarja, da pričakuje povečanje rasti prodaje do leta 2029, ob začasnem pritisku na profitabilnost zaradi investicij v razvoj in integracijo.

Prevzem Avidityja je stava na zrelost terapij RNA za mišične bolezni in na to, da bo ciljno dostavljanje oligonukleotidov z AOC spremenilo standard zdravljenja. Če bodo poznoklinični podatki potrdili učinkovitost in varnost, lahko Novartis pred letom 2030 na trg pripelje prvo serijo zdravil iz te platforme. Potencial je velik, a tveganja ostajajo: od regulatornih zahtev do dokazovanja klinične vrednosti v redkih indikacijah, kjer je načrt študij zahtevnejši in populacije majhne. V merilu panoge transakcija potrjuje, da se velike farmacevtske družbe pri zapolnjevanju razvojnih vrzeli vse bolj opirajo na specializirane platforme RNA.