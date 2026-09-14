Zakaj se dizel draži hitreje od bencina

Cene nafte rastejo, močno se dražijo tudi goriva v Sloveniji. Liter 95-oktanskega bencina se je od začetka leta podražil za 25 odstotkov, na 1,728 evra, dizla pa kar za 42 odstotkov, na skoraj dva evra (obe ceni bosta veljali od polnoči). Slabo novico imamo tudi za tiste, ki se bodo ogrevali­ na kurilno olje, saj bo cena presegla 1,6 evra za liter,­ v začetku leta pa je bila 1,068 evra. Na Bližnjem vzhodu vznikajo novi pretresi, ki poganjajo rast cen nafte. Nafta brent se je približala 110 dolarjem za sod, zahodnoteksaška WTI pa 104 dolarjem. Zadnji skok cen je sledil napadom na energetsko in civilno infrastrukturo v Savdski Arabiji, zaradi česar so začasno zaprli ključni savdski naftovod, ki se razteza čez polotok do Rdečega morja in po katerem lahko nafta obide močno ovirano plovno pot ...