Nove linije iz Azije v Koper

Pošiljke tovora iz Azije, namenjene v južno in srednjo Evropo, imajo prek Luke Koper bistveno krajši tranzitni čas kot prek severnih pristanišč. Tudi zato je cargo-partner, mednarodni ponudnik informacijsko-logističnih storitev, v zadnjih mesecih razširil ponudbo prevozov ladijskih zbirnikov (LCL) ter vpeljal nove povezave iz Indije, Tajske in Vietnama.»Nova pot prek Kopra se zelo dobro sklada z našim portfeljem uveljavljenih storitev, med katerimi so sedem lastnih direktnih linij za zbirnike iz Kitajske, Tajvana, Hongkonga in Singapurja, hitrejši prevoz zbirnih pošiljk po železni svilni cesti, storitve letalskih prevozov in ...