Nove tarče NLB in ali je ogrožena dividenda?

Decembra je tradicionalno izplačan drugi del dividende NLB, a predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je v preteklosti opozarjal, da je to odvisno tudi od morebitnih prevzemnih priložnosti. Bi prevzem DBS lahko vplival na letošnjo dividendo? Analitika sta pri tem odgovoru enotna, eden pa tudi špekulira, kaj bi se lahko skrivalo za nakupom deleža DBS. Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je po drugem propadlem poskusu prevzema avstrijske Addiko Bank, ki bi jim uresničil tudi željo po vstopu na hrvaški bančni trg, napovedal, da nadaljujejo z nespremenjenimi ambicijami. »Naš kapitalski položaj ostaja močan, sredstva, ki smo jih namenili tej transakciji, so še vedno na voljo, naša strategija pa ostaja nespremenjena: trajnostna in dobičkonosna rast v Jugovzhodni Evropi, organsko in tam, kjer bodo ...