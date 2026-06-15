Nove tehnologije dolgotrajnega shranjevanja energije

Inovativne tehnologije dolgotrajnega shranjevanja energije postajajo v več evropskih elektroenergetskih trgih vse bolj izvedljiva možnost za zagotavljanje prožnosti sistema, ugotavlja novo poročilo združenja Eurelectric in svetovalne družbe AFRY. Po analizi bi lahko vsak gigavat zmogljivosti dolgotrajnega shranjevanja energije na ravni elektroenergetskega sistema prinesel od 150 do 250 milijonov evrov letnih prihrankov pri spremenljivih obratovalnih stroških. Takšne tehnologije bi lahko zmanjšale omejevanje proizvodnje iz obnovljivih virov, omilile zastoje v omrežju in prispevale k zanesljivejšemu delovanju razogljičenega elektroenergetskega sistema.

Potreba po prožnosti narašča

Z rastjo proizvodnje iz sončnih in vetrnih elektrarn se evropski elektroenergetski sistem vse pogosteje srečuje z obdobji presežkov električne energije, zlasti spomladi in poleti. Po drugi strani zimsko povpraševanje narašča prav v obdobjih, ko je proizvodnja iz obnovljivih virov lahko nižja.

Črpalne hidroelektrarne so danes še vedno osrednja evropska rešitev za daljše časovne potrebe po prožnosti. Poročilo pa kaže, da se kot dopolnitev uveljavljajo tudi nove tehnologije, med njimi železo-zračne baterije*, shranjevanje energije s stisnjenim zrakom in shranjevanje z utekočinjenim zrakom. Njihova prednost je možnost uravnavanja sistema v obdobjih, daljših od osmih ur.

Različni trgi, različna priložnost

Avtorji poročila ugotavljajo, da se vrednost prožnosti povečuje na več evropskih trgih, vendar ne povsod enako. V Nemčiji in Veliki Britaniji, kjer je delež vetrne energije visok, bi lahko nekatere tehnologije z več kot 24-urno zmogljivostjo shranjevanja postale komercialno zanimive po letu 2040.

V Španiji in na Portugalskem, kjer ima pomembno vlogo sončna energija, so obeti posebej ugodni za tehnologije, ki omogočajo shranjevanje od osem do dvanajst ur. Nasprotno so v nekaterih državah razmere manj spodbudne. Na Finskem naj bi obstoječe črpalne hidroelektrarne in razmeroma nizka cenovna nihanja omejevali prihodke novih shranjevalnih projektov.

Manj omejevanja proizvodnje iz obnovljivih virov

Ena ključnih koristi dolgotrajnega shranjevanja energije je zmanjšanje omejevanja proizvodnje iz obnovljivih virov. To je posebej pomembno v regijah, kjer proizvodnja in poraba nista geografsko usklajeni.

V Nemčiji je velik del vetrne proizvodnje na severu države, večji del porabe pa na jugu. Dolgotrajno shranjevanje bi lahko v takšnih razmerah prevzelo presežno električno energijo v času omrežnih zastojev in jo pozneje oddalo nazaj v omrežje, ko je proizvodnja iz obnovljivih virov nižja.

Elekroenergetski sistem ne more prenesti vseh novih nestabilnih virov. FOTO: Leon Vidic

Po poročilu lahko vsak megavat nameščenih zmogljivosti dolgotrajnega shranjevanja letno prepreči približno od 2,2 do 4,5 megavatne ure omejene proizvodnje iz obnovljivih virov. Največji učinki so bili ugotovljeni v Španiji in na Portugalskem.

Naložbene ovire ostajajo

Kljub izboljševanju poslovnega primera ostajajo naložbene razmere negotove. Visoki začetni stroški in nezadostni prihodki iz obstoječih energetskih trgov ter trgov sistemskih storitev lahko otežijo financiranje projektov.

Kristian Ruby, generalni sekretar Eurelectric, je ob predstavitvi poročila dejal, da evropski energetski prehod potrebuje tehnologije, ki lahko pokrijejo vse večjo potrebo po prožnosti elektroenergetskega sistema. Po njegovih besedah je spodbudno, da se za inovativno dolgotrajno shranjevanje energije začenja oblikovati poslovni primer z znatnimi sistemskimi koristmi, vključno z manj omejevanja proizvodnje, nižjimi obratovalnimi stroški, manjšimi zastoji in večjo zanesljivostjo oskrbe.

* Ko se baterija prazni, železo reagira s kisikom in nastaja železov oksid – rja. Pri tem se sprošča električna energija. Ko se baterija polni, električni tok proces obrne: železov oksid se ponovno pretvarja v kovinsko železo. Podjetje Form Energy, eden vidnejših razvijalcev te tehnologije, navaja, da so sistemi narejeni iz poceni in razširjenih materialov – železa, vode in zraka – ter da so namenjeni večdnevnemu shranjevanju energije.