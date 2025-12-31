Nove ugodnosti, a pravega zagona ni

Novi zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije prinaša nove ugodnosti, ukrojene zlasti za sončne elektrarne. Prispevek za obnovljive vire energije bo tako vezan na porabo energije, ne več na priključno moč, kar sicer še vedno velja za omrežnino. Poleg tega bodo distributerji električne energije dobili nadomestilo za zagotavljanje energije imetnikom sončnih elektrarn, ki so vključene v shemo neto merjenja. Strošek za državo bo prvo leto 16 milijonov evrov, nato pa do leta 2030 po 21 milijonov.

Zakon prenavlja tudi podporno shemo, ki bo zagotavljala tako spodbude za naložbe kot pomoč za tekoče poslovanje, poleg proizvodnje elektrike bo podpirala tudi proizvodnjo toplote, hladu, biogoriv in bioplinov ter zelenega vodika. Poleg tega bo za večjo varnost investitorjev pri pogodbah o nakupu energije iz obnovljivih virov energije (OVE) uvedena jamstvena shema. Za spodbujanje rabe OVE v prometu bo vzpostavljena shema trgovanja z dobropisi za

e-mobilnost oziroma dokazili, da je bila energija, porabljena v prometu, proizvedena iz obnovljivih virov energije. Zakon bo podaljšal olajšavo za energetsko intenzivna podjetja pri plačevanju prispevka za OVE.

Naložbe v obnovljive vire energije so zastale ob koncu neto merjenja, zato zakon predvideva tudi obvezno namestitev sončnih elektrarn. Obveznost velja za vse nove javne stavbe, vse nestanovanjske stavbe s površino streh več kot 250 kvadratnih metrov in vse nove stanovanjske stavbe, poleg tega pa tudi za vsa nova pokrita parkirišča s površino nad tisoč kvadratnih metrov.